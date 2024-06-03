الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لينك تقديم رياض الأطفال 2024

رياض اطفال
رياض اطفال

ارتفع البحث عن لينك تقديم رياض الاطفال 2024 على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من قبل أولياء الأمور وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي 2023-2024 وبدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025، لذلك ينشر موقع الدستور كافة التفاصيل عن التقديم خلال السطور التالية. 

لينك تقديم رياض الاطفال 2024 

يقدم موقع "الدستور" رابط موقع تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة.

- يقوم ولي الأمر بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــا 

- يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

- يقوم ولي الأمر بإدخال كلمة المرور والرقم التعريف الشخصي 

- يختار ولي الأمر من الصفحة الرئيسية ايقونة "تسجيل طلبات التقدم الكترونيًا لمرحلة رياض أطفال. 

- كتابة جميع المعلومات المتعلقة بالطفل والوالدين والعنوان بشكل صحيح

- يدخل ولي الأمر رغباته حسب المدارس المتاحة له من القريب إلى البعيد، ثم يقوم بحفظ البيانات التي ادخلها.

- واخيرًا، تظهر نتيجة الطلب على موقع الوزارة.

"التعليم" تعلن شروط التقديم للمستوى الأول رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال بالمدارس الحكومية و التجريبية 2024

- شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

- 8 صور فوتوغرافية حديثة للطفل.

- الشهادة الأصلية للاطلاع عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- اثبات محل الإقامة سواء بإيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق).

- دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية

تقديم رياض اطفال من سن كام؟ 

حددت وزارة التربية والتعليم، سن تقديم «KG1» بالمدارس الحكومي والتجريبي «الرسمية والرسمية لغات»، تبدأ من 4 حتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024 على أن تحسب السن في 1 أكتوبر 2024، ويكون القبول للأطفال الأكبر سنًّا وفقًا للإتاحة الموجودة بالمدارس والإدارة تعليمية.

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رابط تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة

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رابط تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة

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