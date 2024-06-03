لينك تقديم رياض الأطفال 2024

ارتفع البحث عن لينك تقديم رياض الاطفال 2024 على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من قبل أولياء الأمور وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي 2023-2024 وبدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025، لذلك ينشر موقع الدستور كافة التفاصيل عن التقديم خلال السطور التالية.

لينك تقديم رياض الاطفال 2024

يقدم موقع "الدستور" رابط موقع تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة.

- يقوم ولي الأمر بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــا

- يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

- يقوم ولي الأمر بإدخال كلمة المرور والرقم التعريف الشخصي

- يختار ولي الأمر من الصفحة الرئيسية ايقونة "تسجيل طلبات التقدم الكترونيًا لمرحلة رياض أطفال.

- كتابة جميع المعلومات المتعلقة بالطفل والوالدين والعنوان بشكل صحيح

- يدخل ولي الأمر رغباته حسب المدارس المتاحة له من القريب إلى البعيد، ثم يقوم بحفظ البيانات التي ادخلها.

- واخيرًا، تظهر نتيجة الطلب على موقع الوزارة.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال بالمدارس الحكومية و التجريبية 2024

- شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

- 8 صور فوتوغرافية حديثة للطفل.

- الشهادة الأصلية للاطلاع عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- اثبات محل الإقامة سواء بإيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق).

- دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية

تقديم رياض اطفال من سن كام؟

حددت وزارة التربية والتعليم، سن تقديم «KG1» بالمدارس الحكومي والتجريبي «الرسمية والرسمية لغات»، تبدأ من 4 حتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024 على أن تحسب السن في 1 أكتوبر 2024، ويكون القبول للأطفال الأكبر سنًّا وفقًا للإتاحة الموجودة بالمدارس والإدارة تعليمية.