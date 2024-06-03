لينك تقديم رياض الأطفال 2024
ارتفع البحث عن لينك تقديم رياض الاطفال 2024 على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من قبل أولياء الأمور وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي 2023-2024 وبدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025، لذلك ينشر موقع الدستور كافة التفاصيل عن التقديم خلال السطور التالية.
لينك تقديم رياض الاطفال 2024
يقدم موقع "الدستور" رابط موقع تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة.
- يقوم ولي الأمر بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــا
- يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد
- يقوم ولي الأمر بإدخال كلمة المرور والرقم التعريف الشخصي
- يختار ولي الأمر من الصفحة الرئيسية ايقونة "تسجيل طلبات التقدم الكترونيًا لمرحلة رياض أطفال.
- كتابة جميع المعلومات المتعلقة بالطفل والوالدين والعنوان بشكل صحيح
- يدخل ولي الأمر رغباته حسب المدارس المتاحة له من القريب إلى البعيد، ثم يقوم بحفظ البيانات التي ادخلها.
- واخيرًا، تظهر نتيجة الطلب على موقع الوزارة.
الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال بالمدارس الحكومية و التجريبية 2024
- شهادة ميلاد الطالب مميكنة.
- 8 صور فوتوغرافية حديثة للطفل.
- الشهادة الأصلية للاطلاع عليها.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.
- اثبات محل الإقامة سواء بإيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق).
- دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية
تقديم رياض اطفال من سن كام؟
حددت وزارة التربية والتعليم، سن تقديم «KG1» بالمدارس الحكومي والتجريبي «الرسمية والرسمية لغات»، تبدأ من 4 حتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024 على أن تحسب السن في 1 أكتوبر 2024، ويكون القبول للأطفال الأكبر سنًّا وفقًا للإتاحة الموجودة بالمدارس والإدارة تعليمية.