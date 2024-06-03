الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام خرما يحتفي بالأهرامات في فيديو Waiting for The Sun

جريدة الدستور

أطلق الموسيقار هشام خرما فيديو موسيقي بعنوان Waiting for The Sun الذي تم تصويره بأهرامات الجيزة، وهو ثاني فيديو ضمن مشروعه الموسيقي، الذي يحتفي بالأماكن والمعالم السياحية من خلال إطلاق مقاطع موسيقية وتصوير فيديو موسيقي بحيث يكشفان الجمال والتاريخ في هذا المكان.

يضم الفيديو الموسيقي Waiting for The Sun موسيقى معزوفة على آلة الدودوك الآرمنية، بالتعاون مع العازف التركي علي فاربودنيا، كما كشف الفيديو زوايا مختلفة وجديدة من أهرامات الجيزة، ليبدأ من بوابة هرم منكاورع ويرصد عظمة البناء والتشييد. أغنيه Waiting for The Sun من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يعتبر مشروع هشام خرما هو مجرد بداية لمزج الموسيقى بالسياحية وتسليط الضوء ليس فقط على معالم مصر السياحية، ولكن أيضًا على المعالم السياحية العالمية، وكانت أغنية "نروح لبعيد" التى تعاون فيها مع المغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانا مرقص، هي أولى الأغنيات التي بدأ بها مشروعه من الجونة.

الموسيقار هشام خرما Waiting for The Sun أهرامات الجيزة آلة الدودوك الآرمنية هشام خرما

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هشام خرما مع جوانا مرقص لأول مرة فى فيديو كليب "نروح لبعيد"

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