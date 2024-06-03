"التعليم" تختتم فعاليات معسكر التعايش للأطفال وأولياء الأمور بأسوان

أطلقت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، معسكرًا للطلاب وأولياء الأمور بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 25 وحتى 29 مايو 2024، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنمية المهارات الحياتية للطلاب والطالبات من خلال الأنشطة التربوية لإكسابهم السلوكيات الإيجابية التي تمكنهم من التواصل والاتصال الفعال، والتعايش السلمي داخل المجتمع.

وتأتي إقامة المعسكر في إطار توجيه الدعم والرعاية المتكاملة لمراحل الطفولة من خلال التربية الإيجابية، وأساليب التدريب المبتكرة الملائمة للأطفال لإكسابهم القيم وتحقيق المواطنة الصالحة، وكذلك تنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن.

وضم المعسكر 100 طفل من مرحلة التعليم الأساسى و25 من أولياء الأمور، وكذلك 25 من أخصائي الأنشطة (مسرح - صحافة - تربية اجتماعية - تربية رياضية).

وتضمن المعسكر ورش عمل للطلاب، وجلسات عصف ذهني، ومناقشات جماعية، وعمل تعاونى للتربية الإيجابية ودوائر الحكى، وحقوق الطفل والمواطنة الصالحة، ومخاطر الإنترنت.

واختتم المعسكر فعالياته على مسرح نقابة المعلمين بتقديم العروض المسرحية، والإلقاء والشعر لحث الطلاب على الانتماء والتعبير عن الذات، وذلك بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وأعضاء نقابة المعلمين، وعدد من أولياء الأمور، ومدربى ومسئولى البرنامج من المجلس القومى للطفولة والأمومة.