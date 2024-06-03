الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: توجيهات السيسى تضع على عاتق الحكومة الجديدة مسئولية كبيرة

عمرو فهمي
عمرو فهمي

قال عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إن تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة يرسخ لمفهوم استقرار السلطة التنفيذية ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة بالداخل والخارج، لتوفير مناخ آمن وصحي يهدف لتنفيذ مشروع بناء الإنسان المصري الذي وجه به الرئيس من قبل.

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ملفات بناء الإنسان المصري أولوية.. تفاصيل التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

وأكد فهمي في بيان اليوم أن الحكومة المستقيلة تولت المسئولية في فترة مليئة بالتحديات الصعبة محليا وإقليميا ودوليا، وقدمت جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ودعم مسارات التنمية والبناء التي شرعت فيها لتوفير حياة كريمة للمواطنين أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأوضح عضو الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي تضع على عاتق الحكومة الجديد مسئولية كبيرة تتطلب خبرات وكفاءات وأصحاب قدرات عالية لوضع حلول مبتكرة، خاصة فيما تتضمنه توجيهات الرئيس من أولويات لتعزيز استمرار الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمار في الداخل والخارج، والحد من آثار التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وشدد فهمي على أن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية قوية ومختلفة فيما تقدمه الحكومة من جهود وحلول خارج الصندوق، وأن تكون أيضا فعالة وناجزة في ملف الأمن القومي، وبناء الإنسان وتعزيز الهوية وتنشيط الاقتصاد.

ورحب حزب الحرية المصري برئاسة د.ممدوح محمد محمود، بقرار الرئيس السيسى إعادة تكليف د.مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتنفيذ طموحات وتطلعات الشعب المصرى فى مستقبل أفضل، والحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وقال د.ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن حكومة مدبولى عملت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولًا إلى العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وما لها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد والأمن القومى، وعملت الحكومة بكل طاقاتها وقدراتها على مواجهة تلك التحديات.

النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفى مدبولى

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