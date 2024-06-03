الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤول إسرائيلي يهدد بالاستقالة حال موافقة تل أبيب على مقترح بايدن

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

هدد عضو مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتشدد، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالاستقالة إذا وافقت إسرائيل على اتفاق بايدن للسلام المقترح في غزة، قائلا إن الشيء الوحيد الذي يجب فعله زيادة الضغط العسكري على حماس.

وقال سموتريتش: “إن الاقتراح الخطير الذي تحدث عنه الرئيس بايدن قدمته حكومة الحرب بدون سلطة وضد القانون، وهو غير ملزم لحكومة إسرائيل ودولة إسرائيل”.

فيما اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، بنيامين نتنياهو بمحاولة "تبرئة" اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وكرر تهديده بالانسحاب من الحكومة.

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إسرائيل بايدن خطاب بايدن الاستقالة المقترح

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