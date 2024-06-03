مسؤول إسرائيلي يهدد بالاستقالة حال موافقة تل أبيب على مقترح بايدن

هدد عضو مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتشدد، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالاستقالة إذا وافقت إسرائيل على اتفاق بايدن للسلام المقترح في غزة، قائلا إن الشيء الوحيد الذي يجب فعله زيادة الضغط العسكري على حماس.

وقال سموتريتش: “إن الاقتراح الخطير الذي تحدث عنه الرئيس بايدن قدمته حكومة الحرب بدون سلطة وضد القانون، وهو غير ملزم لحكومة إسرائيل ودولة إسرائيل”.

فيما اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، بنيامين نتنياهو بمحاولة "تبرئة" اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وكرر تهديده بالانسحاب من الحكومة.