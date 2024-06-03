الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة الصحية: نسعى لوضع خارطة طريق لتحسين جودة الخدمات الصحية فى إفريقيا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، بافتتاح النسخة الثالثة من الملتقى الإفريقي الطبي "صحة إفريقيا" AFRICA HEALTH EXCON 2024 والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، بالإنابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية EIEC، خلال الفترة من 3 - 6 يونيو 2024.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثالثة من الحدث الأكبر بالقطاع الصحي، في ظل توجيهات السيد الرئيس بتوطيد التعاون مع دول القارة السمراء، وتبادل الخبرات الدولية في مختلف مجالات الجودة والتميز، مؤكدا أن الهيئة تسعى لنشر ثقافة الجودة والتوعية بمفاهيم الاعتماد بالتعاون مع الحكومات الإفريقية التي بذلت جهودًا كبيرة لتحسين أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لقد الزمنا أنفسنا خلال العام الثالث بمواصلة البناء على المكتسبات التي تحققت من النسخة الأولى والثانية من المؤتمر لنقل التجربة المصرية في مجال إصدار معايير الجودة، وتأهيل المنشآت الصحية؛ للحصول على الاعتماد.

الإمكانيات الاستثمارية الواسعة في إفريقيا

وأكد طه أننا نسعى لمواصلة جهود استكشاف الإمكانيات الاستثمارية الواسعة في إفريقيا، وتوحيد جهود دول القارة السمراء من أجل وضع خارطة طريق لتطوير استراتيجية مستدامة لتحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المعرض الطبي يعد فرصة هائلة لعرض ومناقشة أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا الطبية.

الرقابة الصحية: برنامج تدريب المراجعين يحصل على الاعتماد الدولى من "الإسكوا"

وخلال فعاليات اليوم الأول، استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بجناح الهيئة العامة بالمعرض، واستعرض أحدث الإنجازات والخدمات التي تقدمها الهيئة في إطار استراتيجيات تطبيق الجودة والاعتماد بمختلف أنواع المنشآت الطبية، وآليات توسيع نطاق الاعتماد نحو التميز وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدا دور مصر الرائد في مجال جودة الرعاية الصحية، إلى جانب تنفيذ التكليف الرئاسي بنقل تجربة التأمين الصحي الشامل بأبعادها المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، خاصة ما يتعلق بحوكمة النظام الصحي وملاءته المالية وتطبيق معايير الجودة على الخدمات الصحية وانعكاسها على ترشيد الموارد وسلامة المريض، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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الرقابة الصحية: برنامج تدريب المراجعين يحصل على الاعتماد الدولى من "الإسكوا"

ودعا رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية جميع المهتمين بجودة الرعاية الصحية، لزيارة جناح الهيئة، والمقام بصالة 1 – القطاع الحكومي- C4، للتعرف على أحدث نظم جودة واعتماد المنشآت الصحية ومختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة والإجراءات اللازمة لاعتماد المنشآت المختلفة وفقا لأدلة معايير جودة GAHAR المعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا ISQUA)، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي القطاع الصحي على المستوى الإقليمي لتبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية في اصدار المعايير، وفي التغطية التأمينية الشاملة للأشقاء بإفريقيا.

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الرقابة الصحية السيسي رئيس الوزراء معرض صحة افريقيا الخدمات الصحية الخبرات الدولية التأمين الصحي الشامل

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