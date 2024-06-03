الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمعة.. قصور الثقافة تقيم حفل "رحلة العائلة المقدسة"

رحلة العائلة المقدسة
رحلة العائلة المقدسة

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، الحفل الفني "رحلة العائلة المقدسة" في الثامنة من مساء الجمعة المقبل بمسرح السامر بالعجوزة؛ وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

كورال "أغابي" الكنائسي يشارك بالحفل

يقام الحفل بالمجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به فرقة كورال "أغابي" الكنائسي بقيادة أماني فوزي، ويقدم الفريق مجموعة من الترانيم بمصاحبة الألحان القبطية.

ويعد الحفل التعاون الثالث مع فريق كورال "أغابي"، بعد الأول الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وحفل عيد القيامة المجيد في مايو الماضي، ويأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لـ الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع.

ورش فنية متنوعة للأطفال ولقاءات ثقافية ضمن النشاط الصيفي بالفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية للرواد ضمن برنامج الأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

في السياق، عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "التعاون والمشاركة المجتمعية" تحدث فيها الأديب أحمد قرني موضحا أن مفهوم الدولة الحديثة يفسح مجالا واسعا لدور المجتمع المدني، وهو ما يعنى بالمشاركة المجتمعية والتي تأخذ في أغلبها المنحى الاجتماعي، ومواصلة دور الدولة الاجتماعي عن طريق تنظيمات مدنية مثل الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية والزراعية.

أضاف قرني: تهدف هذه المشاركات المجتمعية إلى تقديم الدعم للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى غير القادرين، ويعد التعاون أعظم ثمرة للإنسانية في تجمعها وتشابكها من أجل صالح المجتمع وصالح أفراده، وتكاملا مع دور الدولة إلى جانب دورها في رسم السياسات العامة وحماية الأمن القومي.

وضمن فعاليات الفرع أقام قسم الفنون التشكيلية، بمكتبة الفيوم العامة، ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتظليل، وتحسين الخط العربي، إشراف وتدريب الفنانة أسماء فريد محسن، وشهد أيضا بيت ثقافة طامية ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين مع عدد من رواد الموقع، تدريب وإشراف الفنان كارم ماهر.           

استمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقيمت بمكتبة اللاهون ورشة فنية لتنفيذ أشكال مجسمة من الفوم الملون والجليتر، نفذتها ندا أحمد مسئول النشاط، وتزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للبيئة، عقدت مكتبة النزلة مناقشة كتاب"الإنسان والبيئة" للمؤلف د.سمير محمود والي، ناقشته مروة سيف مسئول النشاط، موضحة أن الإنسان والبيئة لا يختلفون في ارتباطهم ببعضهم، فلا بد أن يحافظ الإنسان على كل ماهو جميل ومفيد في البيئة، لما له من تأثير كبير على المجتمع.

شهدت مكتبة الفيوم العامة لقاء ثقافيا حول "الشروط اللازمة لسلامة الغذاء"، تحدثت فيها أمل عاشور منصور- مسئول إعلام وتثقيف صحي، عن المعايير الأساسية للصحة الغذائية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة فريق كورال أغابي رحلة العائلة المقدسة دخول العائلة المقدسة إلى مصر الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة

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