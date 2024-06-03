رفع 100 طن مخلفات وتركيب 30 كشاف "ليد" بقرى وأحياء المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب كشافات الإنارة بأحياء المدينة والقري التابعة لها وقامت برفع 100 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتركيب 30 كشاف ليد بالطرق المؤدية للقرى.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحليه بقرى المنيا وحى وسط نظمت حملات نظافه تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحليه بالقري ورئيس حى وسط وقسم البيئه والاشغالات تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمره لكافة ألاعمال ألصحيه وحماية البيئه من انتشار الأمراض ومن خلال الحملات تم رفع ما يقرب من ١٠٠ طن مخلفات بحى وسط وبنى محمد سلطان ودمشيروطوخ الخيل ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوي حفاظا على مظهر وجمال المدينه وتوفير بيئه صحيه كما قامت أمينة عبد السلام مدير إدارة الحدائق والمشاتل اليوم بالمتابعة والمرور علي أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات بتكليف فرقه القص الورديه الأولي قص وتهذيب وتقليم الأشجار من داخل مدرسه التجريبيه 2 الابتدائيه بجوار ديوان عام محافظة المنيا ومن أعمال ماكينه قص النجيله اليوم بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل وقص وتهذيب المسطحات الخضراء من داخل المشتل أعمال النظافه والري وجمع ورفع المخلفات وتنقية الحشائش وتكريك وعزق الأرض وترتيب الأحواض والقصاري وجمع البذور لحوليات الشتويه التوجيه علي الورديه الأولي والثانية جمع ورفع المخلفات والقمامه بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثه بقلاب إدارة الحدائق والمشاتل اليوم كورنيش شمال/ وسط/ شارع مصر ونقلها الي دمشير حفاظا على المظهر الجمالي للمدينة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم الانارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان قام بتركيب وحدة كونتاكتور وخليه ضوئية لخط انارة قرية الحواصلية وتركيب ٥ كشافات ليد بقرية المطاهرة البحرية أمام الوحدة الصحية بقرية المطاهرة البحرية وتعديل خطوط الانارة بقرية الحواصلية لترشيد استهلاك الكهرباء وتم أيضا ببني احمد الغربية صيانة ٢٥ كشاف ليد بطريق المحيط بمدخل قرية بني احمد الغربية وصيانة وانارة الكشافات وأعمدة الانارة بحري نزلة حسين بطريق المؤدي لدير السيدة العذراء بسمالوط وذلك حرصا على سلامة أرواح المواطنين وتخفيف الاحمال وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لترشيد الاحمال والضغط الكهربائي.

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