الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 100 طن مخلفات وتركيب 30 كشاف "ليد" بقرى وأحياء المنيا

جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة والصيانة

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب كشافات الإنارة بأحياء المدينة والقري التابعة لها وقامت برفع 100 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتركيب 30 كشاف ليد بالطرق المؤدية للقرى.

 

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحليه بقرى المنيا وحى وسط نظمت حملات نظافه تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحليه بالقري ورئيس حى وسط وقسم البيئه والاشغالات تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمره لكافة ألاعمال ألصحيه وحماية البيئه من انتشار الأمراض ومن خلال الحملات تم رفع ما يقرب من ١٠٠ طن مخلفات بحى وسط وبنى محمد سلطان ودمشيروطوخ الخيل ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوي حفاظا على مظهر وجمال المدينه وتوفير بيئه صحيه كما قامت أمينة عبد السلام مدير إدارة الحدائق والمشاتل  اليوم بالمتابعة والمرور علي أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات بتكليف فرقه القص الورديه الأولي قص وتهذيب وتقليم الأشجار من داخل مدرسه التجريبيه 2 الابتدائيه بجوار ديوان عام محافظة المنيا ومن أعمال ماكينه قص النجيله اليوم بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل وقص وتهذيب المسطحات الخضراء من داخل المشتل أعمال النظافه والري وجمع ورفع المخلفات وتنقية الحشائش وتكريك وعزق الأرض وترتيب الأحواض والقصاري وجمع البذور لحوليات الشتويه التوجيه علي الورديه الأولي والثانية جمع ورفع المخلفات والقمامه بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثه بقلاب إدارة الحدائق والمشاتل اليوم كورنيش شمال/ وسط/ شارع مصر ونقلها الي دمشير حفاظا على المظهر الجمالي للمدينة.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم الانارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان قام بتركيب وحدة كونتاكتور وخليه ضوئية لخط انارة قرية الحواصلية وتركيب ٥ كشافات ليد بقرية المطاهرة البحرية أمام الوحدة الصحية بقرية المطاهرة البحرية وتعديل خطوط الانارة بقرية الحواصلية لترشيد استهلاك الكهرباء وتم أيضا ببني احمد الغربية صيانة ٢٥ كشاف ليد بطريق المحيط بمدخل قرية بني احمد الغربية وصيانة وانارة الكشافات وأعمدة الانارة بحري نزلة حسين بطريق المؤدي لدير السيدة العذراء بسمالوط وذلك حرصا على سلامة أرواح المواطنين وتخفيف الاحمال وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لترشيد الاحمال والضغط الكهربائي.

444502593_972298794903743_990822915475161285_n
444502593_972298794903743_990822915475161285_n
444784538_972298661570423_4966349338243748529_n
444784538_972298661570423_4966349338243748529_n
445512991_972298744903748_7141221427274914206_n
445512991_972298744903748_7141221427274914206_n
445799471_972956001504689_5810994813772258073_n
445799471_972956001504689_5810994813772258073_n
445810124_972955858171370_6451986344256969691_n
445810124_972955858171370_6451986344256969691_n
445821504_973083568158599_7391533663106530640_n
445821504_973083568158599_7391533663106530640_n
447256943_973083558158600_3178111447706666252_n
447256943_973083558158600_3178111447706666252_n
447281503_972956118171344_500900323410168428_n
447281503_972956118171344_500900323410168428_n
447744125_973083601491929_3406693806006441321_n
447744125_973083601491929_3406693806006441321_n
المنيا رفع 100 طن مخلفات تركيب 30 كشاف ليد قري وأحياء مركز المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

تحويل مجمع التحرير إلى "فندق عالمى".. الأعمال تنتهى فى ديسمبر 2025

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل