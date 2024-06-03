الإثنين 03 يونيو 2024
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أفلام عيد الأضحى.. ويزو تكشف عن شخصيتها في فيلم "اللعب مع العيال"

جريدة الدستور

تنتظر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" عرض فيلم “اللعب مع العيال” الذي تشارك في بطولته أمام محمد إمام والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وكشفت “ويزو” عن شخصيتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، بنشرها لبوستر منفرد لها وعلقت قائلة: “كابتن ارواح، فيلم اللعب مع العيال في عيد الاضحى، للمنتج استاذ هشام عبد الخالق، وتأليف واخراج استاذ شريف عرفة”.

"اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

وقدم محمد إمام في موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

محمد إمام اللعب مع العيال موسم عيد الأضحى ويزو شريف عرفة

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