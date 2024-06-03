الإثنين 03 يونيو 2024
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الاستعلام عن فاتورة
الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين لمعرفة أماكن الدفع قبل أن تقع عليهم الغرامة او انقطاع الحرارة، ونتيجة لذلك ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي. 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 

 - يقوم المستعلم بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنـــــا 

-يقوم المستعلم بإدخال كود المحافظة 

- إدخال رقم التليفون الأرضي الراغب في الاستعلام عن فاتورته الشهرية.

النقر على اختر «إرسال رقم التأكيد» على رقم الموبايل أو من خلال البريد الإلكتروني.

النقر على قائمة «أكمل».

- الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

- حدد طريقة السداد المناسبة لك واضغط على «ادفع».

- أدخل البريد الإلكتروني.

- يظهر رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمته

موقع المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك عدة أماكن يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024، من خلالها وهي كالتالي:

- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات

- الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

وزيارة أحد فروع الشركة.

الدفع أون لاين من خلال تطبيق «mywe».

- من خلال موقع المصرية للاتصالات من خلال بطاقة الائتمان.

- مكاتب البريد المصري.

- فودافون كاش.

غرامة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي

حددت الشركة المصرية للاتصالات عقوبات مختلفة عند التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي في عام 2024، منها:

- غرامة تأخير بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات تُدفع عن كل شهر.

- حرارة التليفون الأرضي في حال التأخر عن موعد السداد لمدة 4 أشهر.

- وقف الخدمة نهائيًّا وسحب الخط الأرضي، وذلك خلال 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد.

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موقع المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم

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موقع المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم

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