الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجاعة تهدد مستقبل السودان.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

جريدة الدستور

قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من السودان، إن المجاعة أصبحت خطر يهدد الشعب الفلسطيني، بعد أن كانت السودان سلة الغذاء تحولت لمأساة حقيقية ليست فقط سوء تغذية ولكن أيضا النواحي النفسية للأطفال.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالة على الهواء لبرنامج "منتصف النهار"، أن الأوضاع في السودان كارثية، خصوصًا في مناطق الاشتباكات وتحديدًا العاصمة الخرطوم كذلك ولاية الجزيرة وأيضًا ولايات دارفور.

ونوه، المواجهات تشتد على أرض الواقع، فنحن نتحدث عن اصابات وقتلى من حين لآخر بسبب هذه الأوضاع الكارثية هذا الأمر صعب من عمل المنظمات التي تشكي من الأوضاع الكارثية، كما أن هناك صعوبة في الوصول إلى المراكز الطبية وإلى المواطنين في منازلهم.

إضافة إلى ذلك أن انعدام الخدمات من المياه والكهرباء، منذ أن اندلعت الحرب حتى هذه اللحظات لم تعد إليها الخدمات كاملة، فضلًا عن غلق الكثير من المحال، وإذا ما استمرت هذه الأوضاع بهذه الوتيرة ربما ستكون في الفترة المقبلة الأوضاع أصعب مما هي عليه الآن.

تحذيرات أممية القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية منتصف النهار السودان

مواد متعلقة

7 شهداء فى غارتين للاحتلال شمال وغرب رفح الفلسطينية

الاحتلال يُعلن مقتل مسئول وحدة الدفاع الجوى فى "حزب الله"

حزب الله: هاجمنا بالمسيرات الانقضاضية المقر القيادى لفرقة الجليل الإسرائيلية

متحدث "فتح": مقترح "بايدن" مقتبس من الورقة المصرية قبل اجتياح رفح

أشرف العشرى: مقترح "بايدن" مقتبس من الورقة التى طرحتها مصر

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: الحرب فى غزة ستتوقف لإعادة المحتجزين

بن غفير: سنحل الحكومة إذا تمت الموافقة على الصفقة.. ووقف الحرب يعنى الاستسلام لحماس

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل