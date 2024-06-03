المجاعة تهدد مستقبل السودان.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من السودان، إن المجاعة أصبحت خطر يهدد الشعب الفلسطيني، بعد أن كانت السودان سلة الغذاء تحولت لمأساة حقيقية ليست فقط سوء تغذية ولكن أيضا النواحي النفسية للأطفال.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالة على الهواء لبرنامج "منتصف النهار"، أن الأوضاع في السودان كارثية، خصوصًا في مناطق الاشتباكات وتحديدًا العاصمة الخرطوم كذلك ولاية الجزيرة وأيضًا ولايات دارفور.

ونوه، المواجهات تشتد على أرض الواقع، فنحن نتحدث عن اصابات وقتلى من حين لآخر بسبب هذه الأوضاع الكارثية هذا الأمر صعب من عمل المنظمات التي تشكي من الأوضاع الكارثية، كما أن هناك صعوبة في الوصول إلى المراكز الطبية وإلى المواطنين في منازلهم.

إضافة إلى ذلك أن انعدام الخدمات من المياه والكهرباء، منذ أن اندلعت الحرب حتى هذه اللحظات لم تعد إليها الخدمات كاملة، فضلًا عن غلق الكثير من المحال، وإذا ما استمرت هذه الأوضاع بهذه الوتيرة ربما ستكون في الفترة المقبلة الأوضاع أصعب مما هي عليه الآن.