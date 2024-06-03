الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسق "حياة كريمة" بمطروح: نستهدف تقديم الدعم للحالات الإنسانية الأكثر احتياجا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور عبد الجليل خيرت منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح عن استقبال المؤسسة لأكثر من 450 حالة انسانية من الاسر الاولي بالرعاية علي مدار عام مضي ما بين (حالات طبية– زواج أيتام - تسقيبف منازل –تسقيف– سداد غاريمات وغريمين – تمكين اقتصادي ) لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء.

زواج الأيتام

 

وأوضح منسق مؤسسة حياة كريمة أنه تم  تجهيز عروسة بمطروح مقبلة علي الزواج بجهاز مكون من ثلاجة وبوتاجاز وغسالة ضمن مبادره (زواج الايتام) مساهمة من المؤسسة لإدخال الفرحة والبهجة على أسرة العروسة، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بتلك اللمسة الإنسانية من حياة كريمة، بعد إيصال جدعان حياة كريمة الجهاز من متطوعي مركز مرسي مطروح من شباب المؤسسة.

توزيع 75 كرسي متحرك 

 

وكشف منسق مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة خطي قامت بتوزيع 75 كرسي متحرك وكهربائي ضمن الدعم العينى والإنسانى لأهالينا بالمحافظة من الحالات المستحقة لذوي الهمم اتساقًا مع توجيهات المبادرة الرئاسية بإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية، لفئات من ذوي الاعاقة من السيدات والرجال بشكل يليق بهم لممارسة حياتهم الطبيعة دون تميز.  

النهوض بمستوى معيشة المواطنين

 

وأوضح الدكتور عبد الجليل خيرت أن المؤسسة تستهدف عدة مستويات وفئات في المجتمع للنهوض بمستوى معيشة المواطنين بتقديم يد العون للفئات الاولي بالرعاية والاكثر احتياجا، لتحقيق التمييز الإيجابي والتوازن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن في ربوع مصر، منذ تأسيسها في عام ٢٠١٩.

دعم الحالات الإنسانية الأكثر احتياجا 

 

وأشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة لن تتوان عن بذل مزيد من الجهد في سبيل تقديم كافة أنواع الدعم للحالات الإنسانية الأكثر احتياجا، بالإضافة إلي تعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لوصول الدعم لمستحقيه.

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منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح مؤسسة حياة كريمة 450 حالة انسانية الأسر الأولى بالرعاية مطروح

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