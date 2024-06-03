عندما يتحول "التكييف" إلى قنبلة موقوتة.. 7 نصائح لتجنب اشتعال النيران بمنزلك

يعد حريق المنزل بلا شك أحد أكثر التجارب المرعبة التي يمكن أن تواجهها في حياتك، ففي معظم الحالات، تنتشر حرائق المنازل بسرعة ولا يمكن السيطرة عليها، ويمكن أن تؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في الممتلكات، وإصابات خطيرة وحتى الوفاة.

يفترض العديد من أصحاب المنازل أن السخانات فقط تشكل مخاطر محتملة للحريق، لكن حرائق مكيفات الهواء شائعة جدًا.

أهم أسباب حريق المكيفات

عندما يتعلق الأمر بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يتساءل العديد من أصحاب المنازل، "هل يمكن أن تشتعل وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؟" في حين أن معظم الناس يعتبرون السخانات خطرًا على الحريق، لا يعتقد الكثير من الناس أن أنظمة التكييف المستقلة يمكن أن تشتعل فيها النيران، لكنها تستطيع ذلك. فيما يلي الأسباب الرئيسية:

1. مكيف مهمل

ستضمن الصيانة الدورية لمكيف الهواء الخاص بك بقاءه نظيفًا وفي أفضل حالة ليعمل بكفاءة. يمكن أن يؤدي عدم الصيانة إلى تراكم الأوساخ والحطام في المكونات الداخلية التي يجب أن تظل خالية من العوائق. تشمل الأجزاء الداخلية التي لا ينبغي أن تحتوي على أوساخ وحطام متجمعة عليها الملفات والفتحات والمرشحات والزعانف.

يمكن أن تتسبب الأوساخ والغبار والحطام في اشتعال النيران في مكيف الهواء إذا تم إعاقة تدفق الهواء عبر الوحدة، مما يؤدي إلى سحب الهواء إلى الخلف، ويؤدي ذلك إلى خلل في هذا النظام، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

التنظيف المنتظم هو أفضل وسيلة لتجنب تراكم الأوساخ والحطام ومنع الحرائق الناجمة عن الانسدادات المحتملة.

2. المشاكل الكهربائية والتوصيلات الخاطئة

تعتبر المشكلات الكهربائية السبب الأكثر شيوعًا لحريق مكيف الهواء. يمكن أن تؤدي المشكلات الكهربائية والتوصيلات الخاطئة إلى توليد شرارات، وإذا سقطت الشرر على شيء قابل للاشتعال، فقد تؤدي إلى إشعال حريق.

وللحماية من ذلك، تأكد من الصيانة الدورية. قم بإصلاح أي توصيلات مفكوكة، واستبدل الأسلاك التالفة لمنع حدوث شرر وتقليل خطر نشوب حريق.

3. يمكن أن تؤدي المشكلات الميكانيكية إلى ارتفاع درجة الحرارة

يمكن أن تشتعل النيران في وحدة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في حالة عدم حل بعض المشكلات الميكانيكية. تتضمن بعض المشكلات الميكانيكية الأجزاء المنفجرة أو المكونات التي توقفت عن العمل، وقد يؤدي الفشل في معالجة هذه الأنواع من المشكلات إلى ارتفاع درجة حرارة مكيف الهواء لديك.

يمكن للنظام الذي يعمل فوق طاقته أن يشتعل بسهولة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتشغيل المجهد، وإذا كان هناك عدم كفاية التشحيم في محامل محرك النظام، فإن زيادة الاحتكاك يمكن أن تزيد أيضًا من خطر نشوب حريق.

4. قم بتركيب وحدة التكييف بنفسك

إحدى الطرق المؤكدة للتأكد من أن مكيف الهواء الخاص بك لن يسبب لك أي مشاكل هي الاستعانة بمتخصص لتركيبه وصيانته، حيثُ إن تثبيته بنفسك أو قيام شخص غير محترف بتثبيته لك لا يعد سببًا مباشرًا للحريق، ولكنه يزيد من المخاطر.

5. المكونات القابلة للاشتعال بالقرب من نظام تكييف الهواء

قد يؤدي الإهمال والتركيب غير الصحيح إلى زيادة خطر نشوب حريق في مكيف الهواء، وقد يؤدي الفشل في إزالة المواد القابلة للاشتعال بسهولة، مثل أوراق الشجر والأوراق، من حول نظامك إلى زيادة خطر نشوب حريق، حيث لا ينبغي أبدًا تخزين المواد القابلة للاشتعال، مثل الأيروسول والزيوت والبخاخات، بجوار أي أجهزة تدفئة أو تبريد، حيث قد تؤدي الشرارة إلى نشوب حريق أو انفجار.

6. استخدام أسلاك التمديد لتشغيل مكيفات الهواء

يوصي متخصصو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بتوصيل مكيفات الهواء مباشرة بمنافذ الطاقة بدلاً من استخدام أسلاك التمديد. غالبًا ما تُستخدم أسلاك التمديد لتوصيل أجهزة التلفزيون أو أجهزة الاستريو ولشحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بمنافذ بعيدة.

عند استخدام سلك تمديد لتشغيل مكيف الهواء، هناك سببان محتملان لحدوث الحريق. الأول: هو كابل محموم، والثاني هو شرارات من الأجهزة الأخرى. عند تشغيل أو إيقاف تشغيل الأجهزة الأخرى، فإن أي شرارة ناتجة قد تؤدي إلى اشتعال النار.

راقب المخاطر

بالإضافة إلى الصيانة الدورية لوحدتك، راقب مخاطر الحرائق المحتملة بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، فبهذه الطريقة، يمكنك التعرف بسرعة على أي شيء غير عادي مثل الأسلاك البارزة، وأجزاء مكيف الهواء المكشوفة، والأصوات المضحكة، والتسريبات، والروائح وما إلى ذلك.