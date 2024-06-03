برقم الجلوس.. تعليم أسوان تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى أسوان، مساء اليوم الأثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع الطلاب بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة.

وحصلت "الدستور" على نتيجة الشهادة الاعدادية بمدارس أسوان، ويمكن للطلاب من خلال كتابة رقم الجلوس الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان



جدير بالذكر أن تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجان الإمتحانات بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بالثانوية بنات، والتى تضم 244 طالبة بواقع 12 لجنة إمتحانية، وأيضاً مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين، والتى تضم 223 طالب داخل 11 لجنة إمتحانية وذلك من إجمالى 302 لجنة تضم 27 ألف و120 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

ومن المقرر الإنتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية فى 23 مايو الجارى، وجاء ذلك فى إطار متابعة محافظ أسوان المستمرة و الاطمئنان على إنتظام سير امتحانات الفصل الثانى لنهاية العام الدراسى 2023 / 2024 للشهادة الإعدادية

وقد رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم.

و أطمئن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة و مبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

ووجه محافظ أسوان إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.

فيما أشار محمد الرشيدى إلى أن اللجان الإمتحانية تضم 64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و 40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و 76 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية، و101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

وأوضح أنه تم تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الإمتحانات، وتم أيضًا تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقى أى شكاوى، وتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.