الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برقم الجلوس.. تعليم أسوان تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى أسوان، مساء اليوم الأثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع الطلاب بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة. 

وحصلت "الدستور" على نتيجة الشهادة الاعدادية بمدارس أسوان، ويمكن للطلاب من خلال كتابة رقم الجلوس الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان 


جدير بالذكر أن تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجان الإمتحانات بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بالثانوية بنات، والتى تضم 244 طالبة بواقع 12 لجنة إمتحانية، وأيضاً مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين، والتى تضم 223 طالب داخل 11 لجنة إمتحانية وذلك من إجمالى 302 لجنة تضم 27 ألف و120 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

ومن المقرر الإنتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية فى 23 مايو الجارى، وجاء ذلك فى إطار متابعة محافظ أسوان المستمرة و الاطمئنان على إنتظام سير امتحانات الفصل الثانى لنهاية العام الدراسى 2023 /  2024 للشهادة الإعدادية

وقد رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم.

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.14%

و أطمئن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة و مبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

ووجه محافظ أسوان إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.

فيما أشار محمد الرشيدى إلى أن اللجان الإمتحانية تضم 64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و 40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية،  و 76 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية، و101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

وأوضح أنه تم تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الإمتحانات، وتم أيضًا تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقى أى شكاوى، وتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

اقرأ أيضاً 

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس للترم الثاني

أسوان الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم بأسوان نتيجة الشه الإعدادية برقم الجلوس

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

تحويل مجمع التحرير إلى "فندق عالمى".. الأعمال تنتهى فى ديسمبر 2025

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل