موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024، ازدادت محركات البحث، عبر جوجل من الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، وذلك تزامنا مع تزامنا مع اعتماد محافظتي القاهرة والجيزة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية بالفصل الدارسي الثاني من العام الحالي.

نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

وأصبحت النتائج، متاحة الاستعلام عنها إلكترونياً من الآن، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، كخدمة مجانية تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة مجموع الطالب للترم الثانى من العام الدراسى المنتهى 2023/2024.

تتيح وزارة التربية والتعليم رابط نتائج الطلاب برقم الجلوس، كذلك درجات كل مادة، بحيث يمكن من خلالها تقييم أداء الطالب على مدار الفصل الدراسى بشكل سهل وسلس دون تعقيد، والتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمعرفه نتائج الامتحانات بالرقم القومي من خلال الدخول عبر الرابط اضغط هنا.

ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم قم باختيار "نتائج الامتحانات"، وحدد الصف الدراسى للطالب، ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على زر استعلام

تظهر فى غضون لحظات النتيجة على الشاشة

نتائج الفصل الدراسي الثاني، اعتمدها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح ٨٤.٧%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالبًا وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبًا وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس هنا.

واعتمدت نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 /2024، من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 87.5%، ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس، عبر الرابط اضغط هنا.