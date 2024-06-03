الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة متهم بالشروع في سرقة تكييف مستشفى أم المصريين للجنايات

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية، فى اتهامه بالشروع في سرقة تكييف مستشفى أم المصريين. 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضبطت عاطل لشروعه في سرقة جهاز تكييف، من مستشفى أم المصريين.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارا بضبط لص أثناء محاولته ارتكاب جريمة سرقة، بمستشفى أم المصريين، وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن عاطلا شرع في سرقة جهاز تكييف، بعدما تمكن من تسلق السور الخاص بالمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

الجيزة عاطل الشروع في سرقة مديرية أمن الجيزة سرقة جهاز تكييف

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