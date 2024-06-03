إحالة متهم بالشروع في سرقة تكييف مستشفى أم المصريين للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية، فى اتهامه بالشروع في سرقة تكييف مستشفى أم المصريين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضبطت عاطل لشروعه في سرقة جهاز تكييف، من مستشفى أم المصريين.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارا بضبط لص أثناء محاولته ارتكاب جريمة سرقة، بمستشفى أم المصريين، وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن عاطلا شرع في سرقة جهاز تكييف، بعدما تمكن من تسلق السور الخاص بالمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.