الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشارى تغذية: العمر الافتراضى للفاكهة يتأثر بارتفاع درجات الحرارة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قال الدكتور هشام الوصيف، استشاري تغذية، إن الفاكهة تتمتع بالكثير من الفوائد لجسم الإنسان، وتلعب دورًا مهمًا في ترطيب الجسم وتقليل درجة حرارته، خاصة خلال فصل الصيف، ولكن بشرط اتباع الطرق الصحيحة الخاصة بالتخزين والتنظيف.

سلامة الفواكه 

وأكد الدكتور هشام الوصيف، خلال لقائه ببرنامج “السفيرة عزيزة”، مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، المذاع عبر فضائية  “دي أم سي”، أن هناك عدة أسباب تجعل الشخص عرضة للإصابة بالإسهال والنزلات المعوية وارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على أن عمر الفاكهة الافتراضي يتأثر بشكل كبير في ظل ارتفاع الحرارة، وتنمو عليها فطريات، ويصيبها تعفن داخلي، بسبب عدم التخزين بطريقة جيدة.

وأشار استشاري التغذية إلى أن نضج الفاكهة في الصيف، واستخدام مبيدات حشرية وبعض المؤثرات الكيميائية، يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان.

انتشار التسمم 

وتابع:" استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية في الفاكهة يؤدي إلى انتشار التسمم بصورة كبيرة، لذا يجب الحرص على شراء وتناول الفاكهة الخالية من المواد الكيميائية".

السفيرة عزيزة دي ام سي هشام الوصيف استشاري تغذية برنامج السفيره عزيزه

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