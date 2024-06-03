الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

التضامن: 46 مركزا لخدمة المرأة العاملة بـ 25 محافظة

جريدة الدستور

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إن الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدات في ديسمبر 2022 بتوقيع مذكرة تفاهم تستهدف عدد من أنشطة الدعم الفني لتعزيز القدرات في اقتصاد الرعاية، وذلك بهدف دعم زيادة الاستثمار العام في هذا الاقتصاد، وتقييم وتحسين الخدمات في القطاع والموارد البشرية للعاملين والقدرات التشغيلية الحالية لمراكز خدمة المرأة العاملة وتحديثها أو التوسع فيها.

 

وأضافت صابرين خلال الإعلان عن نتائج دراسة الاستثمارات فى الرعاية، أن الدراسة تستهدف الطفولة المبكرة والتى تبدأ من مرحلة الأطفال الرضع وحتى مرحلة تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية، ويصل عدد الاطفال فى هذه الفئة لحوالي 15 مليون طفل، كما تستهدف رعاية المسنين والتي تشمل الفئة العمرية من 65 فما فوق ويبلغ عددهم 5 مليون مسن.

وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لمسابقة صندوق "عطاء"

وتابعت، أن الدراسة تستهدف تحديد القدرات التشغيلية الحالية لمراكز خدمة المرأة العاملة وتحديثها أو التوسع فيها، وهي أحد برامج الوزارة التي تدعم بمسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر للمرأة، وتهدف المراكز إلى تقديم خدمات تساهم في تخفيف  العبء عليها، حيث أنشئت تلك المراكز عام 1984 لمساعدة النساء العاملات من خلال توفير الوسائل والخدمات للتوفيق بين مسؤوليات العمل ورعاية الأسرة.

مراكز رعاية المراة

واوضحت صابرين انه يوجد حاليا 46 مركزا في 25 محافظة لدعم المراة وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات من الوجبات الجاهزة ونصف الجاهزة وتجهيز الخضروات وخدمات الغسيل والكي للملابس والسجاد والأغطية، ومعاونات المنزل، وبعض المراكز تقدم خدمات التفصيل وتصليح الملابس.

واشارت مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية الى ان الدراسة تمت على 5 مراكز في محافظات القاهرة الجير القليوبية الفيوم - الإسكندرية، وتحليل للعرض والطلب على خدماتها ومنتجاتها وصولًا إلى وضع نموذج لتطوير باقي المراكز.

ميرفت صابرين التضامن للحماية الاجتماعية الدعم الفني المرأة العاملة وزيرة التضامن

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