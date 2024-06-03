رسميًا.. أحمد فتوح خارج معسكر منتخب مصر

خضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر لأشعات تحت إشراف محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس، أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

حرص حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه إحدى الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقاءين المقبلين.