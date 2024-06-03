نائب التنسيقية يعلن موافقته على الموازنة: هى الأضخم فى تاريخ مصر

أعلن عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وقال درويش إن هذه الموازنة هي الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وفى نفس الوقت هى موازنة التحديات، حيث نرى حجم التحديات والمخاطر والصراعات الإقليمية وأزمة القضية الفلسطينية.

وأكد نائب التنسيقية أن الحكومة يجب عليها الانتباه جيدا إلى تقرير لجنة الخطة والموازنة وكافة التقارير الرقابية، وضرورة العمل على معالجة وتلافي السلبيات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومزيد من الحوكمة في تطبيق الموازنة والحد من الإنفاق الحكومي، مختتمًا: نعلن موافقتنا على الموازنة.