الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب التنسيقية يعلن موافقته على الموازنة: هى الأضخم فى تاريخ مصر

عمرو درويش
عمرو درويش

أعلن عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/ 2025

نائب التنسيقية أحمد مقلد يعلن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة

وقال درويش إن هذه الموازنة هي الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وفى نفس الوقت هى موازنة التحديات، حيث نرى حجم التحديات والمخاطر والصراعات الإقليمية وأزمة القضية الفلسطينية.

وأكد نائب التنسيقية أن الحكومة يجب عليها الانتباه جيدا إلى تقرير لجنة الخطة والموازنة وكافة التقارير الرقابية، وضرورة العمل على معالجة وتلافي السلبيات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومزيد من الحوكمة في تطبيق الموازنة والحد من الإنفاق الحكومي، مختتمًا: نعلن موافقتنا على الموازنة.

النائب عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدكتور حنفي جبالي العاصمة الإدارية الموازنة العامة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل