الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سلوفينيا تقدم اقتراحا يؤخر اعتراف البلاد بالدولة الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

أعلن الحزب الديمقراطي السلوفيني في البرلمان، اليوم الاثنين، أن المعارضة المحافظة في سلوفينيا قدمت اقتراحا يؤخر اعتراف البلاد بالدولة الفلسطينية.

تصويت المشرعون السلوفينيون بشان الاعتراف فلسطين 

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الرئاسة الفلسطينية: نرحب بقرار سلوفينيا الاعتراف بدولتنا مستقلة وذات سيادة

كان من المقرر أن يصوت المشرعون السلوفينيون، غدا الثلاثاء، على ما إذا كانوا سيعترفون بالدولة الفلسطينية، بعد أيام فقط من تمديد إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترافهم ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتؤيد أحزاب يسار الوسط الثلاثة في الائتلاف الحاكم، والتي تشغل 51 مقعدًا من أصل 90 في البرلمان، الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.

لكن الحزب الديمقراطي السلوفيني، بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانسا، قدم اقتراحا لإجراء استفتاء استشاري على مرسوم الاعتراف، حسبما قال المتحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس، وهو إجراء يؤخر التصويت بنحو 30 يوما.

كما أنه سيتعين على البرلمان أن يتخذ قرارًا بشأن اقتراح الحزب الديمقراطي الصربي في جلسته العادية القادمة – المقرر عقدها في 17 يونيو.

وعلى الرغم من احتمال رفضه، إلا أن البرلمان قد لا يستأنف بعد ذلك النقاش حول مرسوم الاعتراف حتى جلسته التالية المقرر عقدها في 8 يوليو.

إسرائيل غزة فلسطي المساعدة مصر

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