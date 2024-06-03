الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البرلمان يهنئ النائبة مرثا محروس لحصولها على درجة زمالة كلية الدفاع الوطني

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للنائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة حصولها على درجة زمالة كلية الدفاع الوطني بعد إتمام مناقشة رسالة بعنوان "استراتيجية مقترحة لتعزيز آليات وضوابط الأمن الإلكتروني والمعلوماتي لمصر".

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين: "أتقدم باسمي واسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة للزميلة النائبة مرثا محروس لحصولها على درجة زمالة كلية الدفاع الوطني، ونتمنى لها دوام التوفيق والسداد".

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من جانبها، وجهت النائبة مرثا محروس، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على التهنئة، وعلى ترشيحه لها للحصول على درجة الزمالة، مما يدل على الاهتمام بدعم الشباب والحرص على منحهم الفرص.

وتابعت: "أهدى كل نجاح لشباب هذا الوطن المخلص الأمين عامة، وشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خاصة، وأدعو الله أن يتقبل كل مجهود لبناء هذا الوطن".

الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدفاع الوطنى الأمن الإلكتروني

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