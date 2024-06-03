الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع محلي ونجاح إفريقي.. كشف حساب الزمالك خلال مايو 2024

التتويج بالكونفيدرالية
التتويج بالكونفيدرالية

كان بمثابة شهر الفرح والسعادة لنادي الزمالك، بعد معاناة شديدة على المستوى القاري، بينما على المستوى المحلي، كانت نتائجه متذبذبة للغاية، جعلته يفقد الأمل بشكل كبير في المنافسة على قمة دوري نايل مع غريمه التقليدي الأهلي.

وخلال شهر مايو الماضي، خاض الفارس الأبيض، العديد من المباريات المحلية والقارية، إلا أن لقطة رفع كأس الكونفيدرالية، هي النقطة المضيئة لإبناء ميت عقبة.

كشف حساب الزمالك خلال مايو 2024

 

نتائج متذبذبة محليا

4 مباريات بمسابقة دوري نايل، خاضها الزمالك خلال شهر مايو الماضي، كانت نتائجه المتذبذبة هي السمة المسيطرة عليه، البداية والفوز على البنك الأهلي بصعوبة بهدف نظيف، في الجولة العشرون، ثم الهزيمة بنفس النتيجة على يد سموحة، في الجولة الحادية والعشرون.

وعقب تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفيدرالية، عاد الزمالك لفصوله المعتادة بعد حصد أي بطولة سواء كانت محلية أو قارية، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مودرن فيوتشر بهدف لكلاهما، في الجولة الرابعة والعشرون، ثم استعاد نغمة الانتصارات مجددا على حساب الاتحاد السكندري، بهدفين نظيفين، في الجولة الخامسة والعشرون.

 

التتويج بالكونفيدرالية 

نجح الزمالك، في التتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الهزيمة خارج الديار ذهابا بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابا بهدف نظيف.

 

مؤجلات جديدة بدوري نايل وكأس مصر

انضمت مؤجلات الزمالك أمام كلا من إنبي وزد، في الجوليتن الـ22 والـ23، لقائمة مؤجلات الفارس الأبيض الكثيرة بدوري نايل، فضلا عن تأجيل مباراته أمام بروكسي، في دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

 

جدول مباريات الزمالك محليا وقاريا خلال يونيو 2024 

الجمعة 14 يونيو المقبل

سيراميكا كليوباترا & الزمالك.. السابعة مساء (استاد الجبل الأخضر).

مؤجلات الجولة الحادية عشرة بمسابقة دوري نايل.

 

الإثنين 17 يونيو المقبل

الزمالك & المصري البورسعيدي .. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

حقق النسر البورسعيدي، الفوز بهدف نظيف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

 

الجمعة 21 يونيو المقبل

الزمالك & فاركو .. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

مؤجلات الجولة الثانية عشرة بدوري نايل.

 

الثلاثاء 25 يونيو المقبل

الأهلي & الزمالك .. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل.

حقق الفارس الأبيض الفوز على غريمه التقليدي الأهلي، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

 

السبت 29 يونيو المقبل

الزمالك & سيراميكا كليوباترا .. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل.

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