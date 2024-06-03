من "نجيب" إلى "مدبولى".. تاريخ 54 وزارة مصرية فى 70 عامًا

قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال أيام، تستعد الدولة المصرية لاستقبال الحكومة الجديدة، والتي يتولى تشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي، وتحمل رقم 125 في تاريخ الدولة المصرية.

وشُكلت أول حكومة برئاسة نوبار باشا عام 1878- أى منذ 146 عامًا، والحكومة السادسة منذ عزل محمد مرسي، والحكومة رقم 55 منذ ثورة يوليو 1952، وقبل ثورة 52 كانت تتشكل الحكومات بأمر من الخديو أو السلطان أو الملك، وبعد ثورة 1952 جاء أول تكليف لحكومة من مجلس قيادة الثورة، ثم بتكليف من رئيس الجمهورية حتى الآن.

ومنذ إلغاء الملكية وإعلان النظام الجمهورى فى 18 يونيو 1953، حتى انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية فى 2014، تشكلت فى مصر 54 وزارة، بعضها تولى لأيام وبعضها تولى لشهور وبعضها لسنين، تباينت فيها الوجوه وتبدلت السياسات.

عهد محمد نجيب

«18 يونيو 1953–24 فبراير 1954»

رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية: محمد نجيب

ظروف التشكيل: تألفت فى يوم إعلان الجمهورية نفسه، وهى الوزارة الثانية لـ«نجيب»، إذ تولى رئاسة الحكومة منذ 7 سبتمبر 1952 حتى إلغاء الملكية.

عدد الحقائب الوزارية: 22

عدد الوزراء: 20

أبرز الملامح: جمال عبدالناصر نائبًا لرئيس الجمهورية ووزيرًا للداخلية، عبداللطيف البغدادى وزيرًا للحربية والبحرية، صلاح سالم وزيرًا للإرشاد القومى.

«25 فبراير 1954- 8 مارس 1954»

رئيس الوزراء: جمال عبدالناصر

ظروف التشكيل: تشكلت بعد قبول مجلس قيادة الثورة استقالة محمد نجيب فى 22 فبراير 1954، احتجاجًا على قرارات محاكمة زعماء العهد الملكى، وصدور قرارات اعتقال بعض الزعماء السياسيين ومنهم مصطفى النحاس باشا.

عدد الحقائب الوزارية: 24

عدد الوزراء: 19

أبرز الملامح: ترقية الصاغ «عبدالحكيم عامر» إلى لواء وتعيينه قائدًا عامًا للقوات المسلحة

« 8مارس 1954- 17 إبريل 1954»

رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية: محمد نجيب

ظروف التشكيل: اندلعت مظاهرات شعبية احتجاجًا على عزل محمد نجيب، ما أسفر عن قرار مجلس قيادة الثورة بعودته لمنصبه.

عدد الحقائب الوزارية: 21

عدد الوزراء: 18

أبرز الملامح: ظل جمال عبدالناصر نائبًا لرئيس الجمهورية

«17 إبريل 1954- 28 يونيو 1956»

رئيس الوزراء: جمال عبدالناصر

ظروف التشكيل: قرر مجلس قيادة الثورة تولى عبدالناصر رئاسة الوزراء، واقتصار «نجيب» على رئاسة الجمهورية، حتى تم التخلص

من الأخير نهائيًا فى 14 نوفمبر 1954.

عدد الحقائب الوزارية: 27

عدد الوزراء: 24

أبرز الملامح: تم استحداث وزارة شؤون السودان التى تولاها «صلاح سالم».

فى عهد جمال عبدالناصر

«29 يونيو 1956- 7 أكتوبر 1958»

رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية: جمال عبدالناصر

ظروف التشكيل: هى أول حكومة تتشكل وفق دستور 1956 وعقب إعلان «عبدالناصر» رئيسًا للجمهورية.

عدد الحقائب الوزارية: 24

عدد الوزراء: 21

أبرز الملامح: استحداث عدة وزارات مثل وزارة لشؤون بورسعيد عقب العدوان الثلاثى، ووزارة للإصلاح الزراعى، ووزارة الأشغال.

7 أكتوبر 1958-20 سبتمبر 1960»

رئيس الوزراء ورئيس المجلس التنفيذى الإقليمى: نور الدين طراف، أول رئيس وزراء مدنى منذ إلغاء الملكية.

ظروف التشكيل: تم تشكيلها عقب إعلان وحدة مصر وسوريا وإقامة الجمهورية العربية المتحدة وعاصمتها القاهرة فى 22 فبراير 1958، وصدور دستورها المؤقت فى 5 مارس 1958.

أبرز الملامح: ألغيت الوزارات الإقليمية لصالح وزارة موحدة فى القاهرة، وتم توحيد البرلمان تحت اسم «مجلس الأمة».

رئيس الوزراء ورئيس المجلس التنفيذى الإقليمى: كمال الدين حسين

«20 سبتمبر 1960- 28 سبتمبر 1962»

ظروف التشكيل: تشكلت عقب استقالة نور الدين طراف بسبب الصعوبات التى واجهت مشروع الوحدة، ولم تستمر سوى تسعة أيام، حيث تم إعلان انتهاء الوحدة رسميًا يوم 28 سبتمبر 1962.

أبرز الملامح: ضمت الحكومة مجموعة من السوريين منهم أكرم الحورانى، وصلاح الدين البيطار.

«29 سبتمبر 1962- 1 أكتوبر 1965»

رئيس الوزراء: على صبرى

ظروف التشكيل: تشكلت عقب انهيار مشروع الوحدة

عدد الحقائب الوزارية: 26

عدد الوزراء: 25

أبرز الملامح: كانت من أكبر الوزارات عددًا، وتم فيها استحداث وزارات للسد العالى، والبحث العلمى، والتعليم العالى وفى 25 مارس 1964 تم إجراء تعديل وزارى بإضافة وزارات للقوى الكهربائية، والإسكان والمرافق، والرى، وتم تقسيم وزارة الصناعة إلى وزارة للصناعات الخفيفة وأخرى للثقيلة.

«1 أكتوبر 1965- 10 سبتمبر 1966»

رئيس الوزراء: زكريا محيى الدين

ظروف التشكيل: جمع رئيس الوزراء بين منصبه ومنصبى نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

عدد الحقائب الوزارية: 25

عدد الوزراء: 22

أبرز الملامح: ضمت لأول مرة وزارة للسياحة والآثار.

«10 سبتمبر 1966- 19 يونيو 1967»

رئيس الوزراء: محمد صدقى سليمان

ظروف التشكيل: تشكلت عقب تقديم «زكريا محيى الدين» استقالة وزارته فى ٩ سبتمبر ١٩٦٦، وقد كان السبب المعلن للاستقالة هو حدوث خلافات حول عمليات الانكماش الاقتصادى الضرورية فى ضوء العجز فى العملات الأجنبية بمصر.

عدد الحقائب الوزارية: 26

عدد الوزراء: 26

أبرز الملامح: كانت المرة الأولى التى يتولى فيها كل وزير حقيبة وزارية واحدة فقط.

«19 يونيو 1967- 28 سبتمبر 1970»

رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية: جمال عبدالناصر

ظروف التشكيل: تشكلت عقب هزيمة 5 يونيو 1967، إذ عاد «عبدالناصر» لرئاسة الحكومة من أجل إعادة ترتيب الجبهة، وبناء الجيش، وذلك حتى وفاته.

عدد الحقائب الوزارية: 36

عدد الوزراء: 28

أبرز الملامح: كان من أبرز أعضائها محمود رياض وزيرًا للخارجية، ومحمد فوزى وزيرًا للحربية، وثروت عكاشة وزيرًا للثقافة.

في عهد أنور السادات

«20 أكتوبر 1970- 17 يناير 1972»

رئيس الوزراء: محمود فوزى

عدد الحقائب الوزارية: 28

عدد الوزراء: 26

أبرز الملامح: استمرت لعامين، تم خلالهما إدخال أربعة تعديلات وزارية عليها، وقد شهدت وزارة لشئون الطيران المدنى، وأخرى للثروة المعدنية.



«17 يناير 1972- 26 مارس 1973»

رئيس الوزراء: عزيز صدقى

عدد الحقائب الوزارية: 34

عدد الوزراء: 32

أبرز الملامح: استحداث وزارة النقل البحرى.

«26 مارس 1973- 20 سبتمبر 1974»

رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية: محمد أنور السادات

ظروف التشكيل: كانت أول مرة يجمع فيها «السادات» بين منصبه ورئاسة الوزراء.. ولكن يبدو أنه أراد إدارة الأمور بشكل كامل حتى حرب 6 أكتوبر 1973.

عدد الحقائب الوزارية: 31

عدد الوزراء: 30

أبرز الملامح: استحداث وزارة للتأمينات الاجتماعية، وكان من أبرز وجوهها «يوسف السباعى» وزيرًا للثقافة.

«25 سبتمبر 1974- 16 إبريل 1975»

رئيس الوزراء: عبدالعزيز حجازى

ظروف التشكيل: أعقبت حكومة الحرب التى ترأسها السادات لترسى فترة جديدة من سياسات الانفتاح الاقتصادى، حيث تم إنشاء المناطق الحرة وإصدار قوانين لتحرير استثمار رأس المال الأجنبى.

عدد الحقائب الوزارية: 35

عدد الوزراء: 3

أبرز الملامح: استحداث وزارة المتابعة والمراقبة، ووزارة للبترول.

«16 إبريل 1975- 5 أكتوبر 1978»

رئيس الوزراء: ممدوح سالم

ظروف التشكيل: تزامن تكليفها مع اضطرابات أمنية تزامنت مع بدء المفاوضات مع الإسرائيليين وتقارب السادات مع الولايات المتحدة، اختيار وزير الداخلية لرئاسة الحكومة.

عدد الحقائب الوزارية: 34

عدد الوزراء:34

أبرز الملامح: ساد التعامل الأمنى الحاسم مع الاحتجاجات لاسيما مظاهرات 18 و19 يناير 1977.

«5 أكتوبر 1978- 14 مايو 1980»

رئيس الوزراء: مصطفى خليل

ظروف التشكيل: تم تكليفها عقب إقالة السادات حكومة «ممدوح سالم» لتهدئة الشارع الغاضب من التعامل الأمنى العنيف.

عدد الحقائب الوزارية: 35

عدد الوزراء: 33

أبرز الملامح: استحداث وزارة للتعمير والمجتمعات العمرانية، التى تولاها حسب الله الكفراوى.

«14 مايو 1980- 6 أكتوبر 1981»

رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية: محمد أنور السادات

ظروف التشكيل: كانت هذه هى المرة الثانية التى يجمع فيها السادات بين منصبه ورئاسة الوزراء، بسبب الاضطرابات التى أعقبت توقيع اتفاقية السلام.

عدد الحقائب الوزارية: 34

عدد الوزراء: 29

أبرز الملامح: اعتقالات 5 سبتمبر 1981، ومن حيث الوزارات الجديدة شهدت استحداث وزارة باسم «التنمية الشعبية».

في عهد حسني مبارك

«6 أكتوبر 1981- 2 يناير 1982»

رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس الجمهورية: محمد حسنى مبارك

ظروف التشكيل: تولى «مبارك» صلاحيات الرئيس عقب اغتيال السادات باعتباره نائبًا لرئيس الجمهورية، وظل فى هذا المنصب لمدة 3 أشهر لتسيير شئون البلاد لحين الاستفتاء عليه رئيسًا للبلاد.

عدد الحقائب الوزارية: 32

عدد الوزراء: 25

أبرز الملامح: ضمت الحكومة نفس تشكيل آخر حكومات عهد السادات دون أى تغيير لحين الاستفتاء على الرئيس الجديد، وتشكيل حكومة جديدة.

«3 يناير 1982- 5 يونيو 1984»

رئيس الوزراء: فؤاد محيى الدين

عدد الحقائب الوزارية: 34

عدد الوزراء: 30

أبرز الملامح: شهدت هذه الوزارة دخول كمال الجنزورى لأول مرة وزيرًا للتخطيط، وصفوت الشريف وزيرًا للإعلام

«5 يونيو 1984- 4 سبتمبر 1985»

رئيس الوزراء: كمال حسن على

ظروف التشكيل: تم تكليفها بعد أربعين يومًا من وفاة رئيس الحكومة السابقة.

عدد الحقائب الوزارية: 32

عدد الوزراء: 32

أبرز الملامح: تم اختيار رئيسها ذا خلفية أمنية، إذ كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية الأسبق.

«5 سبتمبر 1985- 9 نوفمبر 1986»

رئيس الوزراء: على لطفى

ظروف التشكيل: تم تكليف رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطنى بتشكيلها إثر استقالة رئيس الحكومة السابقة لأسباب صحية.

عدد الحقائب الوزارية: 32

عدد الوزراء: 30

«11 نوفمبر 1986- 2 يناير 1996»

رئيس الوزراء: عاطف صدقى

عدد الحقائب الوزارية: 32

عدد الوزراء: 30

أبرز الملامح: شهدت هذه الحكومة دخول 14 وزيرًا جديدًا، واستمرت لنحو عشر سنوات شهدت العديد من حوادث العنف والاغتيالات من قبل الجماعات الإسلامية كاغتيال فرج فودة، وأحداث أسيوط، واستمرت حتى استقالة رئيسها لأسباب صحية.

«4 يناير 1996- 5 أكتوبر 1999»

رئيس الوزراء: كمال الجنزورى

عدد الحقائب الوزارية: 32

عدد الوزراء: 30

أبرز الملامح: شهدت تغييرات فى يوليو 1997، كان أبرزها دخول حبيب العادلى وزيرًا للداخلية بدلًا من اللواء حسن الألفى، إثر هجمات الأقصر الإرهابية التى أسفرت عن مصرع 58 سائحًا

«10 أكتوبر 1999- 9 يوليو 2004»

رئيس الوزراء: عاطف عبيد

ظروف التشكيل: فى ظل تزايد الاتجاه لخصخصة القطاع العام، تم إسناد تشكيل الحكومة لوزير قطاع الأعمال فى حكومة الجنزورى، والمسؤول الأول عن ملف الخصخصة.

عدد الحقائب الوزارية: 32

عدد الوزراء: 32

استمرت شخصيات لسنوات فى المنصب الوزارى مثل صفوت الشريف، ويوسف بطرس غالى، وفاروق حسنى، وقد شهدت هذه الحكومة قرار تعويم الجنيه المصرى فى 2003، وكارثة احتراق قطار الصعيد فى فبراير 2002

«9 يوليو 2004- ديسمبر 2005»

رئيس الوزراء: أحمد نظيف

ظروف التشكيل: تسببت سياسات «عاطف عبيد» الاقتصادية فى إثارة الكثير من الانتقادات، ما دفع «مبارك» لقبول استقالته وتكليف «نظيف» الذى لم يكن يتجاوز عمره آنذاك 52 عامًا، ليصبح أصغر رئيس وزراء فى تاريخ مصر.

عدد الحقائب الوزارية: 34

عدد الوزراء: 34

أبرز الملامح: بروز ظاهرة رجال الأعمال الوزراء، على غرار رشيد محمد رشيد وزير التجارة، ومحمد لطفى منصور وزير النقل

«ديسمبر 2005- 29 يناير 2011»

رئيس الوزراء: أحمد نظيف

ظروف التشكيل: تقدمت حكومة نظيف الأولى باستقالتها بعد الانتخابات الرئاسية فى 2005، وأعاد «مبارك» تكليفها عقب إعلان فوزه.

عدد الحقائب الوزارية: 30

عدد الوزراء: 30

أبرز الملامح: إلغاء وزارة الشباب والرياضة، واستمرار إرساء سياسات اقتصادية تدعم نفوذ رجال الأعمال، وثنائية المال والسلطة، وانتهت أعمالها عقب مصادمات جمعة الغضب الأولى بعد ثورة 25 يناير.

«31 يناير 2011- 3 مارس 2011»

رئيس الوزراء: أحمد شفيق

ظروف التشكيل: أسند «مبارك» رئاسة الوزراء لأحمد شفيق فى محاولة منه لامتصاص غضب الجماهير المحتشدة فى الميادين عقب اندلاع الثورة.

عدد الحقائب الوزارية: 25

عدد الوزراء: 25

الفترة الانتقالية «11 فبراير 2011- 30 يونيو 2012»

«3 مارس- 1 ديسمبر 2011»

رئيس الوزراء: عصام شرف

ظروف التشكيل: تم تكليفها فى ظل المطالبات بتولى إحدى شخصيات الميدان الوزارة، حيث استهل «شرف» عمله بزيارة ميدان التحرير.

عدد الحقائب الوزارية: 29

عدد الوزراء: 29

أبرز الملامح: شهدت تكليف العديد من الأسماء الجديدة إلا أنها فشلت فى حل المشكلات اليومية للمواطنين أو تحقيق مطالب الميدان، ما أدى لإدخال تعديلات واسعة عليها بتعيين 13 وزيرًا جديدًا ونائبين فى يوليو.

رئيس الوزراء: كمال الجنزورى

ظروف التشكيل: كلف المجلس العسكرى الجنزورى بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لإدارة شؤون البلاد فى المدة المتبقية من المرحلة الانتقالي

عدد الحقائب الوزارية: 30

«7 ديسمبر 2011- 25 يونيو 2012

أبرز الملامح: أبقت على 13 وزيرًا من حكومة «شرف»، وضمت 16 تعيينًا جديدًا، واستهلت أعمالها وسط اضطرابات واسعة إثر أحداث مجلس الوزراء يوم 16 ديسمبر 2011.

رئيس الوزراء: هشام قنديل

24 يوليو 2012 حتى 8 يوليو 2013

كلفة الرئيس المعزول محمد مرسي بتشكيل الحكومة ولم تحقق حكومته أي نجاح ملموس على الأرض الى ان قامت ثورة 30 يونيو 2013

رئيس الوزراء: حازم الببلاوي

من: 16 يوليو 2013 حتى 24 فبراير 2014

كلفه المستشار عدلي منصور بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس الجمهورية من 4 يوليو 2013 حتى 24 فبراير 2014، وكان الهدف من تكليفه تثبيت اركان الدولة بعد مرورها بثورتين انهكتا البلاد اقتصاديا وأمنيا.

رئيس الوزراء: إبراهيم محلب

من 1 مارس 2014 حتى 12 سبتمبر 2015

من 1 مارس 2014 حتى 9 يونيو 2014 كلفه المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيسا للبلاد لفترة انتفالية، انتهت بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، ثم كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل الحكومة فى 16 يونيو 2014 حتى تقدم باستقالته 12 سبتمبر 2015.

قدم المهندس إبراهيم محلب شكلا ولونا جديدا للحكومة التي انتقل اغلبها للعمل من خلال الشارع أكثر من المكاتب وشهد الجميع تحركات غير مسبوقة لكل الوزراء على رأسهم رئيس الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتثبيت أركان الدولة وفتح آفاق مستقبلية جديدة للدولة المصرية يمكن من خلالها تحقيق عمليات التنمية المنشودة.

رئيس الوزراء: شريف إسماعيل

من 19 سبتمبر 2015 حتى: 5 يونيو 2018

كُلف شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015 وصدر قرار تشكيل الوزارة وأدت اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، واستقالت وزارته في 5 يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وتأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018

واستكملت حكومة شريف إسماعيل تنفيذ المخططات التنموية التي شرعت حكومة محلب بدء تنفيذها مع استمرار استهداف تحقيق الأمن والاستقرار، وتثبيت أركان الدولة وتحسين المناخ الاقتصادي للبلاد.

رئيس الوزراء: مصطفى مدبولي

14 يونيو 2018 حتى الآن

ركز الدكتور مصطفى مدبولي منذ توليه رئاسة الحكومة على انهاء تنفيذ المشروعات القومية الكبري، والتي تستهدف مضاعفة الرقعة المأهولة بالعمران فى مصر من 7 لـ 14%، وبالفعل حقق نجاحا تاريخيا فى هذا الشأن، كما عملت حكومته على تنفيذ مخططات اصلاح اقتصادي ومواجهة التحديات المحيطة، وتسعى حاليا للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال تقليل فاتورة الاستيراد ورفع نسب التصدير وتحسين مستويات الدخول، اعتمادا على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، ويعد الدكتور مصطفى مدبولي صاحب أحدث تاريخ ميلاد لرئيس مجلس وزراء تولى المنصب (1966).