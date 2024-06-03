كشف حساب.. ما الذى قدمه وزير الأوقاف خلال توليه الوزارة 11 سنة؟

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

جاء ذلك عقب تقديم رئيس الوزراء استقالة الحكومة للرئيس السيسي، اليوم الإثنين.

وشملت تكليفات الرئيس السيسي لرئيس الوزراء، تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وتستعرض "الدستور" خلال هذا التقرير جهود وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، منذ توليه المنصب في 17 يوليو 2013 نحو الخطاب الديني المعتدل وهي كالآتي:

1 - تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادات غير مسبوقة.

2 - إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها.

3- تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة منها:

مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل.

4- أكثر من 18 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من (11887) مسجدًا

وافتتاح أكثر من (4765) مسجدًا من سبتمبر 2020م حتى نهاية مارس 2024م.

وحصول (406) مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

5 - أكثر من 2.8 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع منها: (200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة

و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، وأكثر من (110) ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

6 - (487) مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير.

7 - أكثر من 2.285 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها.

8 - إصدار أهم وأوسع أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف.

9 -تشييد (17055) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه:

منها (14702) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية.

10- إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئًا.

11 - عقد 12 مؤتمرًا دوليًّا و10 مسابقات عالمية، لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم.

12- (5099) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

13- افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات.

14 - أكثر من ( 5870 ) إمام وإداري على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا.

وحصول أكثر من (1581) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

15- التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات:

(العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية).

16- إهداء أكثر من (892) ألف كتاب لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

17- تعيين (3011) إمامًا و(4258) عاملًا و(138) فني وإخصائي تمريض (ممرضات)،

والإعلان عن 3000 وظيفة إمام وخطيب و3000 وظيفة عامل بنظام التعاقد.

18 - إنفاق أكثر من (158) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.

19- توزيع (8874) طن لحوم أضاحي وإطعام على (8874) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي مبلغ (1.059.409.369) جنيهًا.

20- التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف، والتمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة.