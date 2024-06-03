افتتاح معرض شلاتين للكتاب.. إنجازات الثقافة في حكومة مدبولي

شهد قطاع الثقافة خلال حكومة د.مصطفي مدبولي، العديد من الإنجازات وطفرة في تقديم الخدمات الثقافية والوصول بها إلي أقصى بقاع مصر وأحدثها معرض شلاتين الأول للكتاب، والذي افتتح قبل أيام.

افتتاح معرض كتاب شلاتين الأول

وحققت الثقافة خلال حكومة مدبولي العديد من الإنجازات يأتي على رأسها وصول الثقافة للأماكن النائية عن مركز الثقافة والإشعاع في القاهرة، بل ووصلت أيضا إلى الأماكن التي لم يفكر ساكنوها في الثقافة من قبل فذهبت الثقافة إليهم، وهو ما شهدت به الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، أحدثها افتتاح فعاليات معرض الشلاتين الأول للكتاب، والذي يُقام للمرة الأولى، بقصر ثقافة الشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون بين هيئة قصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق المصرية، بمشاركة دار المعارف، ويستمر حتى غد الثلاثاء والموافق 4 يونيو الجاري.

25 ألف كتاب أهداها القومي للترجمة لقري حياة كريمة

قبل يومين، وضمن إنجازات قطاع الثقافة في حكومة “مدبولي”، أهدي المركز القومي للترجمة 25 ألف عنوان من إصداراته، لمكتبات المدارس والمعاهد الأزهرية والإدارات التعليمية بقرى حياة كريمة، إلى جانب المكتبات المركزية بالمحافظات، إنطلاقا من توجهات الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري بالتوازي والتزامن مع مشروعات التنمية والبناء.

بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بالمناطق البعيدة والنائية ومن بينها حي الأسمرات، كما عملت وزارة الثقافة خلال حكومة “مدبولي” علي تأثيث العديد من المكتبات وتزويدها بالكتب والقصص الترفيهية للأطفال، وتنظيم ندوات وأمسيات ثقافية لاكتشاف مواهب الأطفال والطاقات الإيجابية لديهم، واستغلالها بشكل إيجابي.

كما استضافت كلية الفنون الجميلة عددا من أطفال حي الأسمرات بالمرحلة الابتدائية والإعدادية من الموهوبين في مجال الرسم وذلك بمقر الكلية، لتعلم أصول الرسم والتلوين لصقل مواهبهم، واكتشاف الموهوبين منهم ودعمهم.

ــ مسرح المواجهة بقرى مبادرة حياة كريمة

كما أطلقت وزارة الثقافة خلال حكومة مدبولي مبادرة “مسرح المواجهة والتجوال”، والذي وصل إلى أكثر من 100 ألف مواطن في 150 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، وذهب المسرح بفنانيه إلى أقاصي مصر، في قنا وأسوان وسوهاج والبحيرة وغيرها.

ولاقت عروض مبادرة مسرح المواجهة والتجوال، إقبالا كبيرا من الجمهور بالحضور والتفاعل مع العروض المسرحية والفنية، مما يؤكد حرص الدولة في الوصول إلى أعمق أعماق الجمهور المصري، والبعد عن مركزية القاهرة الثقافية التي طالما اشتكى الكثيرون منها خاصة في الأقاليم البعيدة عنها، وتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة ربوع مصر.

ــ نجوم الطرب والغناء في أقاصي مصر

كما نظمت دار الأوبرا عددا من المهرجانات الفنية في المحافظات، ففي العام 2022 ولأول مرة، شهدت 5 محافظات عدة مهرجانات موسيقية:مهرجان المنيا للموسيقى والغناء، مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء، مهرجان السويس للموسيقى والغناء، بالإضافة إلى الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء.

شارك في هذه المهرجانات كبار المطربين من بينهم هاني شاكر، مدحت صالح، محمد منير، علي الحجار، خالد سليم، مروة ناجي، ونجوم الأوبرا وفرقها، والعديد من الفرق الخاصة، كفرقة الفنان الموسيقار عمرو سليم.

المهرجان الدولي للفنون التراثية

كما شهد قطاع الثقافة في حكومة الدكتور مدبولي العديد من دورات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية والذي اختتم فعاليات دورته الـ 11 قبل أيام، وعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الذي شهد إقبال كثيف وحاشر من الجمهور خلال عروضه في المراكز الإبداعية المتعددة، فضلاً عن مهرجان سماع الدولي للموسيقي الروحية، ومقامات الليالي الروحية.

كما تم تطوير معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونقله نقلة حضارية من مدينة نصر إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بداية من دورة اليوبيل الذهبى من المعرض، والذى افتتحه الرئيس بنفسه، فى خطوة أشاد بها جميع المتابعين فى العالم، وأظهرت قدرة مصر فى تنظيم كبرى المعارض الدولية، وصورة تليق بثانى أكبر معارض العالم، والأكبر على المستوى الجماهيرى.