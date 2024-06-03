الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء الاحتفالات بعيد الأنبا أبرآم بديره بالفيوم

بدء الاحتفالات بعيد
بدء الاحتفالات بعيد الأنبا أبرآم بديره بالفيوم

بدأت احتفالات إيبارشية الفيوم بعيد نياحة القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة، صباح أمس الأحد، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في 3 بؤونة، بديره  بالعزب، بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية ورئيس أديرة الفيوم ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية. 

 

بدء الاحتفالات بعيد الأنبا أبرآم بديره بالفيوم 


بدأ الاحتفال بإلبابس ثلاثة أخوه من دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون  الزي الأزرق الخاص بفترة الاختبار الرهباني وهم الأخ عبد المسيح والأخ يوناثان والأخ بيجول.


ثم قام صاحبي النيافة بتطيب جسد القديس بعد   نقله من مزاره وعمل الدورة  بالكنيسة ووضعه أمام الهيكل ليظل طوال فترة الاحتفالات إلى حين عودته في عيد القديس في ١٠ يونيو الجاري في المزار الجديد الذي أعد له.


ثم قام صاحبي النيافة بصلاة القداس الإلهي وخلالة تم تدشين أواني للخدمة.

شارك في نقل جسد القديس من المزار وصلاة القداس  عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية والآباء رهبان دير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون  وخورس الشمامسة وسط حضور شعبي كثيف من داخل الإيبارشية وخارجها.

 
وصلى نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوه صلاة العشية، مساء أمس، وشاركه نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.


كما طيّب صاحبي النيافة جسد القديس، وتم عمل تمجيد ودورة لأيقونته، وسط حضور شعبي كثيف من أبناء الإيبارشية وخارجها.


يُذكر أن الاحتفالات تشمل قداسات وعشيات يومية، وسيشارك بها عدد من الآباء المطارنة والأساقفة بجانب صاحبي النيافة الأنبا أبرآم والأنبا صليب، كما يمكن للراغبين متابعة فعاليات الاحتفال على صفحة "البث المباشر لإحتفالات الأنبا ابرآم بدير الأنبا ابرآم" على موقع فيسبوك.

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الاحتفالات بعيد الأنبا أبرآم احتفالات إيبارشية الفيوم عيد نياحة القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم الكنيسة القبطية رئيس أديرة الفيوم

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