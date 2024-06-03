"ببقى طايرة في القصايد".. أميرة البيلي موهبة شابة فرضت نفسها

قالت الشاعرة أميرة البيلي، إنها تحب سماع القصائد الشعرية منذ طفولتها، مؤكدًة: "بحس إني طايرة في قصائد شعر العامية".

شعر العامية

وأكدت الشاعرة أميرة البيلي، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” مع الإعلامية منى عبد الغني والإعلامية مها الصغير، عبر فضائية “سي بي سي”، أنها اعتادت على سماع القصائد الشعرية منذ طفولتها، ولكن بدأت عالم الكتابة الشعرية في عمر الـ 14 سنة.

النظر في التراث

وتابعت:" بحس اني قادرة أعبر عن إحساسي في الشعر العامي، وبحس إني مش مقيدة على الإطلاق عند الكتابة"

واستطردت:" قرأت لـ الأبنودي الكثير من القصائد وكذلك فؤاد حداد وصلاح جاهين، ومن قصائد الناس حسيت إني عاوزة أنمي موهبتي في هذا القطاع وانطلق في عالم الكتابة".