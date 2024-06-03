الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإصابة تهدد مشاركة أوتافيو مع البرتغال في يورو 2024

أوتافيو
أوتافيو

أثبتت فحوصات طبية خضع لها البرتغالي أوتافيو لاعب النصر السعودي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يحتاج وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين 10 و14 يومًا.


وتعرَّض اللاعب لهذه الإصابة أواخر الشوط الثاني من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي خسره فريقه الجمعة الماضي، بركلات الترجيح أمام الهلال.


ولتشخيص حالته، أجريت له فحوصات بعد المباراة أكدت معاناته من تمزق عضلي.


وأفصح المصدر نفسه عن إبلاغ الجهاز الطبي للنصر، عبر خطاب، إدارة المنتخب البرتغالي، بتفاصيل الإصابة، حتى يتسنَّى لها تحديد موقف اللاعب من الاستمرار في القائمة المستدعاة لخوض نهائيات كأس أوروبا «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.


وكان الجهاز الفني للبرتغال ضم أوتافيو، برفقة كريستيانو رونالدو، وروبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، ضمن قائمة الـ 26 لاعبًا التي اختارها لليورو.


وتحدَّد 6 يونيو موعدًا نهائيًا لاعتماد القوائم الرسمية، قبل أسبوع من المباراة الافتتاحية، ولا يمكن لأي منتخب، وفقًا للائحة البطولة، إجراء تعديلات على أسمائه بعد هذا التاريخ.

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