طريق ريال مدريد نحو تحقيق لقب التشامبيونزليج.. تجاوز كل أندية "البوندسليجا"

لم يكن نادي بوروسيا دورتموند الألماني هو الضحية الألمانية الوحيدة التي داس عليها نادي ريال مدريد الإسباني في طريقه نحو التتويج بلقبه الـ15 في تاريخه، وبهذا الرقم الكبير هو صاحب الرقم القياسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الريال قد فاز على دورتموند بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة النهائية على ويمبلي ، لندن.

ريال مدريد يونيون برلين

وصدام الريال بالأندية الألمانية بدأ مبكرا من دور المجموعات إذ ألتقى بنادي يونيون برلين في لقائين في المجموعة الثالثة، اللقاء الأول كان في الجولة الأولى، وتغلب الريال عليه بنتيجة هدف دون رد على سانتياجو برنابيو ، مدريد واللقاء الثاني كان في الجولة السادسة والأخيرة، وتغلب الريال أيضا عليه بنتيجة 3 – 2 على استاد آندر آلتن فورستيري ، برلين.

ريال مدريد ولايبزيج

وفي مرحلة خروج المغلوب دور الـ16 أوقعت القرعة الريال في مواجهة نادي آر بي لا يبزيج الألماني، وفي مباراة الذهاب فاز الريال عليه بنتيجة هدف دون مقابل على ريد بول آرينا ، ليبتزيج، وفي مباراة الإياب تعادل الريال معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله على سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد وبايرن ميونيخ

وفي دور قبل النهائي كان الصدام الأقوى الريال ضد نادي بايرن ميونيخ، وتعادل معه بنتيجة هدفين لكل منهما في لقاء الذهاب على أليانز أرينا ، ميونخ، وتغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء العودة على سانتياجو برنابيو.

إذن واجه الريال في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا كل الأندية الألمانية المشاركة، وهي 4 أندية، ولعب معها 7 مباريات دون أن يتكبد أي خسارة إذ فاز في 5 مباريات، وتعادل في مبارتين.

والمباراة النهائية التي جمعت ما بين الريال، ودورتموند هي المباراة النهائية الخامسة التي جمعت ما بين نادي من بطولة الدوري الإسباني، ونادي من بطولة الدوري الألماني.

4 نهائيات بين الأندية الإسبانية والأندية الألمانية

فالمباراة النهائية الأولى كانت في نسخة 1960 ما بين الريال، وآينتراخت فرانكفورت، وتغلب الريال عليه بنتيجة كبيرة 7 – 3 على هامبدن بارك ، جلاسكو.

والمباراة النهائية الثانية كانت في نسخة 1974 ما بين البايرن، وأتلتيكو مدريد، وفاز البايرن على أتلتيكو مدريد بنتيجة عريضة رباعية نظيفة على ملعب الملك بودوان ، بروكسل.

والمباراة الثالثة كانت في نسخة 2001 ما بين البايرن، وفالنسيا، وفاز البايرن على فالنسيا بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما على سان سيرو ، ميلانو.

والمباراة الرابعة كانت في نسخة 2002 ما بين الريال، وباير ليفركوزن، وتغلب الريال عليه بنتيجة 2 – 1 على هامبدن بارك.

إذ قبل المباراة النهائية الأخيرة التي جمعت ما بين الريال، ودورتموند كان هناك تكافؤا في المواجهات ما بين الأندية الإسبانية، والأندية الألمانية في نهائي دوري أبطال أوروبا بانتصارين للأندية الإسبانية، ومثلهما للأندية الألمانية.