الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: حكومة مدبولى واجهت العديد من التحديات بمنتهى الحسم

مدبولي
مدبولي

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تولت عملها في شهر يونيو عام 2018، وبالتالي عمر هذه الحكومة 6 سنوات، مؤكدًا أن الحكومة واجهت العديد من التحديات بمنتهى الحسم.

وأضاف "يعقوب" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الحكومة السابقة واجهت العديد من التحديات أبرزها التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب في سيناء، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي الأساسية للحكومة كانت الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وتابع: "كما واجهت الحكومة أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري".

وأشار إلى أن الرئيس وجه ببناء الأساس الذي تنطلق منه الجمهورية الجديدة، متابعًا: "منذ 2014 وحتى الآن تم الإنفاق على البنية التحتية والمدن الجديدة 10 تريليونات جنيه، منها 6 تريليونات في عمر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى تطوير الموانئ المصرية وإنشاء العديد من الطرق الجديدة".

حكومة مدبولى الحكومة أحمد يعقوب اكسترا نيوز أزمة فيروس كورونا

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل