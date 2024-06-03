كاتب صحفى: حكومة مدبولى واجهت العديد من التحديات بمنتهى الحسم

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تولت عملها في شهر يونيو عام 2018، وبالتالي عمر هذه الحكومة 6 سنوات، مؤكدًا أن الحكومة واجهت العديد من التحديات بمنتهى الحسم.

وأضاف "يعقوب" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الحكومة السابقة واجهت العديد من التحديات أبرزها التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب في سيناء، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي الأساسية للحكومة كانت الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وتابع: "كما واجهت الحكومة أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري".

وأشار إلى أن الرئيس وجه ببناء الأساس الذي تنطلق منه الجمهورية الجديدة، متابعًا: "منذ 2014 وحتى الآن تم الإنفاق على البنية التحتية والمدن الجديدة 10 تريليونات جنيه، منها 6 تريليونات في عمر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى تطوير الموانئ المصرية وإنشاء العديد من الطرق الجديدة".