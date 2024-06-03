"الحرية المصري" يرحب بقرار تشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات

رحب حزب الحرية المصرى، برئاسة د.ممدوح محمد محمود، بقرار الرئيس السيسى إعادة تكليف د.مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتنفيذ طموحات وتطلعات الشعب المصرى فى مستقبل أفضل والحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وقال رئيس حزب الحرية المصري إن حكومة مدبولى عملت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولاً إلى العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وما لها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد والأمن القومى وعملت الحكومة بكل طاقاتها وقدراتها على مواجهة تلك التحديات.

وأضاف “ممدوح” أن الحكومة الجديدة يأتى على رأس أولوياتها ملف بناء الإنسان، وتطوير منظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين معدلات الأداء الاقتصادى، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والتخفيف من الاثار السلبية للأزمات الاقتصادية، فضلا عن الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية ومواصلة الجهود فى مكافحة الإرهاب.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحكومة الجديدة عليها الاستمرار فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وأكد أن الحكومة الجديدة عليها العمل بجد فى تطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى، فضلا عن وضع تطوير المشاركة السياسية ضمن أهدافها لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية.