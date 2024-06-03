الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد لوكليانوس

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد لوكليانوس الذي استشهد في عهد الإمبراطور اورليانوس في نيكوميذية، وكان قبل تنصّره كاهناً للأوثان.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاء نصها كالآتي: إنّ الإنجيل الذي قرأناه للتوّ يدعونا إلى التفكير في ماهيّة هذا الحصاد الذي يتكلّم عنه الربّ: "الحَصادُ كثيرٌ ولكِنَّ العَمَلَةَ قَليلون، فاسأَلوا رَبَّ الحَصَاد أَن يُرسِلَ عَمَلَةً إِلى حَصادِه". ولهذا أرسلَ، إضافة إلى التلاميذ الاثني عشر الذين دعاهم رسلاً (مُرسَلين)، إثنين وسبعين آخرين. وجميعهم، كما نستنتجُ من كلامه، أرسلَهم ليعملوا على حصادٍ حاضرٍ. أيّ حصادٍ؟ لم يكونوا ليحصدوا عند الوثنييّن حيث لم يتمّ الزرع بعد. إذًا، الحصاد المعنيّ هو في وسط اليهود؛ إنّ ربّ الحصاد أتى ليحصدَ بين اليهود. أمّا بالنسبة إلى الشعوب الأخرى، فهو أرسلَ زارعين لا حصّادين. أمّا عند اليهود، فالوقت كان للحصاد. وفي الأمم الأخرى، كان وقت الزرع. وهو قد اختارَ الرسل فيما كان هو يحصدُ بين اليهود. وكان أوان الحصاد والزرع قد نضجَ لأنّ الأنبياء كانوا قد أتمّوا الزرع.

ألم يقل الرّب لتلاميذه:"أَما تَقولونَ أَنتُم: هي أَربعةُ أَشهُرٍ ويأتي وَقْتُ الحَصاد؟ وإِنِّي أَقولُ لَكم: اِرفَعوا عُيونَكم وانظُروا إِلى الحُقُول، فقَدِ ابْيَضَّت لِلحَصاد" (يو 4: 35). وقال أيضًا: "إِنِّي أَرسَلتُكُم لِتَحصُدوا ما لم تَتعَبوا فيه. فغَيرُكُم تَعِبوا وأَنتُم دَخلْتُم ما تَعِبوا فيه" (يو 4: 38). وأولئك الذين تعبوا هم إبراهيم، وإسحق، ويعقوب وموسى وسائر الأنبياء؛ لقد تعبوا ليزرعوا. وعند مجيئه، وجدَ الربّ الحصاد حاضرًا، فأرسل الحصّادين مع منجل الإنجيل.

سأضيف هذه الفكرة: كان المخلّص يعرف بعض الأمور التي اعتبر أنّ التلاميذ لا يستطيعون احتمالها بالرغم من كلّ التعليم الذي كانوا قد تلقّوه. فللأسباب التي ذكرتها، أبقى هذه الأمور مخفيّة. وكان يكرّر لهم أنّ الرُّوح سيعلّمهم كلّ شيء لدى مجيئه.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مكتب التعليم المسيحى يستكمل مسيرة التكوين بكنيسة الملاك ميخائيل بالعاشر من رمضان

الأنبا باخوم يترأس قداس ختام الشهر المريمي بعين شمس

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء رعية عمانوئيل

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار يوستينوس الشهيد

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد يستينوس ورفاقه

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس يوستينُس النابلسيّ

تعرف على الرواية القبطية والكنسية لمجيء العائلة المقدسة إلى مصر

احتفالية كُبرى بدخول المسيح لمصر.. الأنبا ميخائيل لـ"الدستور": الأطفال بهم قدرات إبداعية ستفيد الوطن

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

العثور على جثة السعودى المفقود فى مصر هتان شطا

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل