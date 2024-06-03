الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقابة المهندسين بالإسكندرية تقدم خدمة فحص سيارات مجاني لأعضائها

فحص سيارات مجاني
فحص سيارات مجاني بنادي المهندسين

قدمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد، فحص سيارات مجاني، بالتعاون مع أكفء مراكز صيانة السيارات، وذلك بنادي المهندسين بالإسكندرية

 

وقال المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، إن اليوم لاقى اقبال كبير واعجاب المهندسين بالتعاون مع مراكز صيانة سيارات ذو كفاءة عالية وسمعة محترمة في مجالها وأن هذه الخدمة خطوة نحو تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدًا اهتمام النقابة بالاستمرار في تلبية احتياجات الأعضاء على أفضل وجه.

كما أضاف "سعيد " أن لجنة العلاقات العامة والإعلام تسعى لخدمة المهندسين وأسرهم من خلال التوسع في شتى المجالات التي تخدم السادة المهندسين وأسرهم وعقد العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة والإعلان عن هذه الخدمات من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على فيس بوك التى تحتوى على اكثر من 150 الف متابع لها بالإضافة الي قناة التليجرام التي تحتوي علي أكثر من 30 ألف مهندس بجانب الموقع الرسمي للنقابة الذي يسهل على المهندسين الوصول للمعلومات المطلوبة منها الجهات المتعاقدة معها.

 

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نقابة المهندسين بالإسكندرية لجنة العلاقات العامة فحص سيارات مجاني تحسين الخدمات نادي المهندسين

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