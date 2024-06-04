الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أندراوس كاتشيولي دا سبيللو

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي أندراوس كاتشيولي دا سبيللو كاهن من رهبنة الأخوة الأصاغر.

وبهذه المناسبة، طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها، إنه أندراوس كاتشيولي ولد في 30 نوفمبر 1194م في سبيللو وهي بلدة صغيرة وممتعة في أومبريا، بإيطاليا . 

وهو من عائلة نبيلة، وقد أُطلق عليه اسم أندراوس نسبة إلى القديس أندراوس الرسول الذي يصادف يوم عيده يوم مولده. تربى بحسب المبادئ السليمة للإيمان المسيحي، ونعلم من كتّاب سيرته أنه تميّز في وقت مبكر بالصلاح الذي كان يعامل به كل إنسان التقى به . وأنه كان يحب أن يعتزل وحده في الصلاة. 

كان مكانه المفضل هو جبل سوباسيو حيث كان هناك ديران: دير البينديكتين ودير الراهبات الكلاريات ( السيدات الفقيرات). وكثيراً ما كان الشاب أندراوس يذهب إلى هناك بحثاً عن السلام الداخلي. وكان يتمنى أن يكرس حياته للرب ، وتحقق ذلك في سن الثانية والعشرين عندما رسمه أسقف سبوليتو كاهنًا في عام 1216م . كان رجل الله الحقيقي، وكانت خدمته غير مشروطة. بعد سنة، عندما أصبحت رعية بلدته شاغرة، رأى فيه الجميع الخليفة المثالي. كان في الثالثة والعشرين من عمره فقط. 

ليس بعيدًا عن سبيللو، قبل ذلك ببضع سنوات، كان فرنسيس الأسيزي قد بدأ بتأسيس رهبنة الأخوة الأصاغر في حَجِّهِ، أثر فقير أسيزي في الكثيرين ليعيشوا منفصلين عن الأشياء الأرضية، موجهين أنظارهم إلى السماء. كانت الجماعات الرهبانيةالفرنسيسكانية تنتشر في كل مكان، وكان الكاهن اندراوس مفتونًا بهم. وبصفته كاهن رعية شاب، عمل بلا كلل في رعاية النفوس الموكلة إليه، لكنه انجذب أيضًا إلى الصلاة التأملية التي لا يمكن أن يوفرها سوى الدير. تم اللقاء الذي طال انتظاره مع الأب الروحي فرنسيس الأسيزي في ديرالقديسة كلارا في فاليغلوريا. 

أخبره فرنسيس أنه لا يزال عليه أن يكون كاهن رعية لبعض الوقت لإكمال العمل الذي كان قد تعهد به ولرعاية والدته المسنة، وقد رتّب الرب ذلك على أفضل وجه. وبروح وهمة عالية، ظلّ يدير الرعية لمدة أربع سنوات وهو يعدّ نفسه روحياً للدخول الذي كان يتوق إليه منذ زمن طويل في الدير.

 

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