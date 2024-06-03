الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي سادوك و48 من رفاقه الرهبان

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى  الطوباوي سادوك و48 من رفاقه الرهبان الدومينيكان الشهداء.

وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية جاء نصها كالآتي: في العام 1221، في المجمع العام الثاني لرهبنة الأخوة الوعاظ (الدومينيكان) الذي عقد في بولونيا، أمر القديس دومينيك مؤسس الرهبنة إخوته بالذهاب إلى العالم للتبشير بالإنجيل.

أُرسلت مجموعة من المبشرين إلى المجر وإلى أرض التتار، وهي المنطقة التي كان القديس دومينيك نفسه يتوق للذهاب إليها. كان يقود الرهبان أخ مجري يدعى بول الذي أسس أول مقاطعة دومينيكية في المجر.

كان من بين هؤلاء المبشرين شاب كان ناجحًا جدًا في التبشير، اسمه سادوك. من المحتمل أنه كان مجريًا أيضًا، وبعد التبشير في المجر انتقل إلى ساندوميرز في بولندا، حيث أسس ديراً في زغرب، وأصبح رئيسًا له. في عام 1260، حاصر التتار مدينة ساندوميرز على نهر فيستولا في بولندا، واستولوا عليها.

يُقال إنه في اليوم الذي سبق استشهاد سادوك ورفاقه، وقف أحد الرهبان المبتدئين الواقفين في وسط الجوقة لإنشاد نشيد الراقدين.

كان هناك تسعة وأربعون أخًا حاضرين هناك. ثم طلب منهم رئيس الدير أن يستعدوا للموت. أمضوا ليلتهم في الصلاة. في اليوم التالي، كان التتار قد احتلوا المدينة واخترقوا الدير وقتلوا رئيس الدير سادوك وثمانية وأربعين من إخوته الذين كانوا ينشدون أثناء تعرضهم للمذبحة” سالفي ريجينا “للقديسة مريم العذراء (السلام لك ياسلطانة). راهب واحد فقط، كان مختبئاً في برج الجرس، تم إنقاذه وأخبر بما حدث. من هذه الحادثة استمد الرهبان الدومينيكان عادة إنشاد ترنيمة سالفي ريجينا بجانب سرير الرهبان المحتضرين.

تم تكريم الطوباوي سادوك ورفاقه من قبل البابا بيوس السابع الذين قُتلوا إما بالسيف أو اخترقتهم السهام أو اخترقتهم الرماح؛ وطار آخرون إلى السماء محترقي ، كما جاء في ”فيتاي فراتروم".

وأصبحت كنيسة القديس يعقوب في ساندوميرز، مزار الطوباوي سادوك ورفاقه. 

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