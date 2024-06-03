رئيس جامعة بنها يكرم المتدربين على نظم التقويم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس المتدربين على نظم التقويم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي وذلك بحضور الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد رئيس جامعة بنها: إننا حريصون على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة لتكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية وكذلك تطوير برامجها وتقديم تعليم متميز وتخريج متخصصين أكفاء قادرين على المنافسة فى سوق العمل وفق استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



وأشار رئيس الجامعة إلي أن الجودة مسؤولية الجميع وفقًا للمنظور الشامل للجودة، وعليه يصبح كل فرد في المؤسسة التعليمية مسئولًا عن المؤسسة وعن تحقيق طموحاتها، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود، مؤكدا علي تقديم كافة أنواع الدعم لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور محمد غانم أنه تم تكريم المتدربين على نظم التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي والتخطيط الاستراتيجي وذلك في إطار خطة جامعة بنها علي لزيادة قاعدة أعضاء هيئة التدريس المتدربين على نظم الجودة الخارجية والداخلية ومعايير الاعتماد البرامجي الجديدة.

يذكر أن هذه المجموعة هى أول مجموعة تحصل علي التدريب على التقويم الذاتي طبقا لمعايير الاعتماد البرامجي الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إصدار يوليو 2022.

كما أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم جولة موسعة لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات التربية، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي،والفنون التطبيقية.

رافقه خلالها الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتورة مروة راغب عميدة كلية التمريض،والدكتور كرم عبد الغنى عميد كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعى، والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية ووكلاء الكليات.

كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الإمتحانات، مؤكدًا على توفير كافة الامكانيات من اجل انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

وخلال الجولة أطلع رئيس الجامعة على بعض من مشاريع الطلاب بكلية الفنون التطبيقية واشاد بها،موجها عميد الكلية بعمل معرض لعرض مشاريع الطلاب وتسويقها للجمهور الخارجى من خلال عمل وحدة خاصة بالكلية لتسويق هذه المشاريع