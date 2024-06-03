الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية: العمل على الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين  بعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات في القطاعات الخدمية المختلفة منها ( قطاع الطرق - قطاع مياه الشرب والصرف الصحى - قطاع التموين - قطاع الري - قطاع الغاز - قطاع الكهرباء - قطاع الاتصالات - قطاع السكه الحديد ).
 

ووجه " المحافظ " بتحديد الموضوعات ذات الأهمية وتقسيم توقيتات العمل والعمل علي الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية من أجل تلبية مطالبهم ورفع المعاناة عنهم.
 

كما وجه "مختار" بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية عند تحديد وتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين تحقيقًا لمطالبهم، مشددًا علي عدم البدء في رصف أو إدراج اي طرق أو شوارع الا بعد الانتهاء من البنية التحتية بالكامل.
 

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تقديم جميع الخدمات في مختلف القطاعات الخدمية للمواطنين وحل مشاكلهم من خلال التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهاز التنفيذي القطاعات الخدمية قطاع السكة الحديد

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