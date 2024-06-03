مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للعناية بالحيوانات الأليفة خلال الموجة الحارة

ارتفاع كبير تشهده البلاد خلال هذه الأيام، في درجات الحرارة وهو ما دفع الكثيرون من محبي تربية الحيوانات الأليفة للتساؤل حول كيفية الاعتناء بجلد حيواناتهم خلال تلك الأجواء الحارة.

وبحسب موقع “Hindustan times”، فإنه يمكن أن يكون الصيف موسمًا غير مريح للحيوانات ذات الفراء لأنه قد يعرضهم لخطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

وبصرف النظر عن أمراض الحرارة الأخرى، فإن الموسم الصيفي يمكن أن يدمر صحة جلودهم، و قد تتعرض الكلاب لتساقط الشعر أثناء موجة الحر مما قد يؤدي إلى تساقط طبقة الفراء. وهذا يمكن أن يجعل بشرتهم أكثر عرضة لحروق الشمس. وقد تتسبب أيضًا في إصابتها بأمراض جلدية كما هو الحال بالنسبة للكلاب وقد تتطور إلى تشابك في فرائها مما قد يحبس الحرارة والرطوبة وقد يسبب التهابات الجلد.

يمكن أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة أيضًا أمراضًا جلدية لدى الكلاب وقد تتطور إلى تشابك أو تشابك في فرائها مما قد يحبس الحرارة والرطوبة وقد يسبب التهابات الجلد.

نصائح للعناية بالحيوانات الأليفة صيفًا:

يقول الدكتور البيطري أوميش كالاهالي: "تمامًا مثل جلدنا، الذي لا يحمينا من الجو فحسب، بل يعكس أيضًا مشاعرنا وصحتنا، تعتمد الحيوانات على جلدها للقيام بعدد كبير من الوظائف إنه خط دفاعها الأول ضد الحيوانات المفترسة، ووسيلة لجذب الشريك و طريقة للاندماج في محيطهم و تبدأ دورات نمو الشعر في حياة الجنين وتختلف بعد الولادة بناءً على الوراثة والعمر والسلالة والجنس ومنطقة الجسم والهرمونات والإجهاد والتغذية والعوامل البيئية مثل. "طول اليوم، والاستمالة، والمناخ".



ولكن فصل الصيف يمكن أن يؤثر بشكل كبير على بشرة الكلاب خاصة بالإضافة إلى الإجهاد الحراري وضربة الشمس، وهناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على صحة الجلد وقد أظهرت الدراسات أن إضافة الزنك وحمض اللينوليك إلى نظام غذائي متوازن للحيوانات سوف يؤدي إلى تحسينات كبيرة في حالة الجلد والفراء.

يقدم الدكتور كالاهالي نصائح للعناية بالبشرة للكلاب خلال فصل الصيف:

ظروف المعيشة:

غالبًا ما تبدأ الكلاب التي تعيش في داخل المنزل، وخاصة السلالات ذات الشعر الطويل، في تساقط شعرها مبكرًا لأنها تتعرض لساعات طويلة من الضوء الاصطناعي، مما يتسبب في تساقطها بشكل مستمر طوال العام تعد الفترة الضوئية، أو مقدار التعرض للضوء، أكثر تأثيرًا على التساقط من درجة الحرارة، و تعمل الإضاءة الداخلية على تعطيل دورات التساقط الطبيعية، مما يؤدي إلى مزيد من التساقط المتكرر.

صحة الجلد والفراء:

يمكن أن تتأثر هذه البيئة الحارة بعوامل مختلفة، بما في ذلك التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وضعف وظيفة المناعة بسبب الإجهاد الحراري، ووجود الطفيليات والالتهابات الثانوية، في حين أنه من الشائع أن يقوم أصحاب الحيوانات الأليفة بحلق أو تشذيب كلابهم في محاولة لتبريدها، إلا أن هذا قد يكون له في الواقع تأثير معاكس، يعمل الفراء بمثابة عزل طبيعي، مما يخلق حاجزًا للهواء البارد داخل الفراء و تعتبر الاستمالة مفيدة لبعض الحيوانات الأليفة، ولكن يجب تجنب حلاقة الفراء بالكامل لأنها قد تعيق إعادة نمو الشعر الواقي في سلالات معينة مناطق مثل الأنف والأذنين، خاصة في الحيوانات ذات اللون الأبيض أو الشاحب أو الكلاب ذات الشعر الخفيف وتجعلها معرضة لحروق الشمس، لذا يُنصح باستشارة الطبيب البيطري حول وضع واقي الشمس على هذه المناطق.



استخدام فرشاة:

يعد تنظيف كلبك بالفرشاة يوميًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة فرو كلبك عن طريق إزالة الشعر السائب بشكل فعال ومنع تكوين الحصائر والتشابك، و يساعد التنظيف بفرشاة الأسنان على توزيع الزيوت الطبيعية في جميع أنحاء الفراء، مما يعزز اللمعان والصحة العامة، كما أنه يحفز تدفق الدم إلى الجلد، مما يمكن أن يحسن حالة الجلد ويقلل تساقطه، إذا لم يكن تنظيف الفرو بفرشاة الأسنان يوميًا ممكنًا بسبب ضيق الوقت أو نوع فراء كلبك، فاستهدف إجراء تنظيف شامل مرتين على الأقل أسبوعيًا للحفاظ على الفراء في حالة مثالية.

الاستحمام:

تلعب الحمامات المنتظمة بالشامبو المرطب دورًا حاسمًا في الحفاظ على فراء صحي ومنع جفاف الجلد لدى الكلاب ذات الفراء و تساعد الخصائص المرطبة للشامبو على تغذية البشرة والغطاء، مما يجعلها رطبة ونضرة الطبقة المرطبة جيدًا تكون أقل عرضة للتساقط الزائد وتبدو أكثر لمعانًا، اهدف إلى تحميم كلبك كل أسبوع في فصل الصيف لضمان صحة فراءه المثالية، لكن اضبط التكرار حسب الحاجة، خاصة إذا كان كلبك متسخًا بشكل خاص أو يواجه عوامل بيئية قد تؤدي إلى تلويث فراءه بشكل متكرر.



أطعمه طعامًا كاملاً للحيوانات الأليفة:

تأكد من أن النظام الغذائي لكلبك يتضمن مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على فراء لامع وتقليل تساقطه، تلعب الأحماض الدهنية، مثل أوميغا 3 وأوميغا 6، دورًا حيويًا في صحة الجلد في حين أن المعادن مثل الزنك ضرورية للحفاظ على سلامة حاجز الجلد و توفر البروتينات عالية الجودة العناصر الأساسية لنمو الشعر الصحي وإصلاحه.



السيطرة على الطفيليات ومواكبة التطعيمات:

يمكن استخدام أقراص شهرية حديثة وآمنة وفعالة للسيطرة على الطفيليات، إلى جانب العلاجات الموضعية والبخاخات والشامبو لا تحافظ السيطرة المنتظمة على الطفيليات على صحة كلبك فحسب، بل تساهم أيضًا في تحسين مظهر الفراء تأكد من حصول حيواناتك الأليفة على التطعيمات السنوية وعلاجات الديدان المنتظمة خلال فصل الصيف، واطلب المشورة من الطبيب البيطري فيما يتعلق بالعلاجات المناسبة.