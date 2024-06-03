الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبطال قصر الباشا يحتفلون بانطلاق تصوير العمل (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفلت أسرة فيلم قصر الباشا بانطلاق أول أيام تصوير العمل، بحضور مجموعة كبيرة من صناع وأبطال الفيلم منهم الفنان حسين فهمي وأحمد حاتم، صدقي صخر، محمد القس، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، والسعودية سمية رضا، الفنان السعودي محمد القس، هيثم زيدان وعدد كبير من نجوم الفن.

واحتفل صناع وأبطال فيلم قصر الباشا، بوجود تورتة كبيرة تحمل صورة واسم الفيلم ذاته، وهم ملتفون حولها لتقطعيها والإعلان عن بدء تصوير الفيلم السينمائي المقرر طرحه داخل دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره.

من جهة أخرى، أكد أحمد حاتم أنه ينتظر تحديد موعد نهائي لعرض فيلمه السينمائي الجديد "المنبر"، والذي يقدم من خلاله دور أحد مشايخ الأزهر.

أحمد حاتم لـ"الدستور": "السرب" نقلة نوعية فى تاريخ السينما المصرية (إنفوجراف)

فيلم السرب 

ويجسد أحمد حاتم دور ضابط طيار مهتدي الشاذلي خلال أحداث فيلم السرب، الذي يستشهد أثناء عملية ضرب معاقل الإرهاب بدرنة بليبيا بعد استشهاد عدد من المصريين من العاملين بليبيا على يد التنظيم الإرهابي داعش.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين.

أبطال فيلم السرب 

"السرب" بطولة أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أبطال فيلم السرب قصة فيلم السرب فيلم السرب أحمد حاتم المنبر فيلم قصر الباشا قصر الباشا

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