الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: قرار يمنى بوقف التعامل مع 6 بنوك بمناطق الحوثيين

الحوثيين
الحوثيين

كشف إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل قرار البنك المركزي بعدن وقف التعامل مع 6 بنوك عاملة بمناطق الحوثيين.

وقال الموسمي، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الصراع المالي والنقدي في اليمن قديم جديد، منذ انتقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بعد اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء.

ولفت إلى أنه أصبح يوجد البنك المركزي في عدن، وهناك بنك مركزي خاضع لجماعة الحوثيين في صنعاء.

وأردف أن جماعة الحوثيين وضعت عراقيل كبيرة على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها وأثرت على العملة المحلية، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها أنها جمدت أرصدة الشخصيات ومؤسسات ووضعت سعرا للعملة تخميني وليس حقيقيا.

وأوضح أن البنك المركزي في عدن تحمل تمويل الشراء والعمليات التجارية، كان يمول كثيرا من الواردات اليمنية الخاصة بالسلع الغذائية.

ونوه إلى أن الحوثيين عملت على انقسام العملة اليمنية، وتمت طباعة عملة ثانية بعد سيطرة الحوثيين على مناطق في اليمن، والجماعة منعت تداول العملة الأصلية في مناطق سيطرتها.

وتابع أن الحوثيين عمدوا إلى صك عملة جديدة، ما جعل البنك المركزي يعمل إعلان للبنوك المتواجدة في سيطرة الحوثيين للانتقال، وبعضها لم يستطع النقل، وبعضها خضع للحوثيين. 

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