الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 172 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية ببني مزار

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز ببني مزار بالمنيا

 

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المحابز البلدية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية وضبط الأسواق، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل سعر رغيف الخبز ليصبح 20 قرشًا.

 

من جانبه قاد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار يرافقه  هاني الخولي نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديرو ومفتشي التموين حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز وذلك لمتابعة الالتزام بالمواصفات والاسعار ومتابعة جودة رغيف الخبز حيث قامت الحمله بالمرور على المخابز بمدينة بنى مزار والوحدات القرويه.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملة تمكنت من ضبط وتحرير 172 مخالفة متنوعة جاءت علي النحو التالي: 43 محضر نقص وزن و45 عدم مطابقة للمواصفات و33 عدم وجود لوحة إعلانات و3 محاضر تبديد و1 محضر ماكينة صرف و1 محضر ميزان حساس و3 محاضر عدم وجود سجل زيارات و21 محضر عدم إعطاء بون صرف و22 محضر عدم نظافة أدوات العجن بالاضافه الى ٥ محاضر مخالفة سير وشهادات صحيه وتجميع خبز مدعم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بالتعاون مع الجهات المعنية بالمركز مثل مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري وذلك لفرض الأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها ومحاربة الاحتكار والغش التجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بأحياء المدينة والقري التابعة لها.

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المنيا تحرير 172 مخالفة تموينية حملات تموينية علي المخابز مركز بني مزار بالمنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز بني مزار

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