حزب الله يطلق سربًا من الطائرات المسيرة باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الإثنين، إطلاق سرب من الطائرات دون طيار باتجاه مقر تشكيل الجليل العسكري الإسرائيلي، حسبما ذكرت رويترز.

كواليس غارات إسرائيلية جنوب لبنان

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن غارات إسرائيلية على سيارة ودراجة نارية في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخصين يوم الاثنين، مع اشتداد الاشتباكات عبر الحدود في الأيام الأخيرة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن “غارة جوية بدون طيار معادية استهدفت دراجة نارية في الناقورة”، وهى بلدة ساحلية قريبة من الحدود الإسرائيلية، وأفادت في وقت لاحق أن “شخصًا قتل وأصيب آخر”.