الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله يطلق سربًا من الطائرات المسيرة باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

لبنان
لبنان

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الإثنين، إطلاق سرب من الطائرات دون طيار باتجاه مقر تشكيل الجليل العسكري الإسرائيلي، حسبما ذكرت رويترز. 

كواليس غارات إسرائيلية جنوب لبنان 

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق قذائف فسفورية على أطراف بلدة مركبا جنوبى لبنان

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن غارات إسرائيلية على سيارة ودراجة نارية في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخصين يوم الاثنين، مع اشتداد الاشتباكات عبر الحدود في الأيام الأخيرة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن “غارة جوية بدون طيار معادية استهدفت دراجة نارية في الناقورة”، وهى بلدة ساحلية قريبة من الحدود الإسرائيلية، وأفادت في وقت لاحق أن “شخصًا قتل وأصيب آخر”.

 

نتنياهو الاقتراح لبنان إرهاب حزب الله غزة

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