ملفات بناء الإنسان المصري أولوية.. تفاصيل التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحالية، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات.

واستعرضت “اكسترا نيوز” تفاصيل تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة برئاسة مدبولي، كما أفادت بتفاصيل البيان الصادر من الرئاسة المصرية.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة بأن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة "من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق أهداف الدولة التي على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وأضاف أنه ضمن أهداف الحكومة المرتقبة "وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي، والخطاب الديني المعتدل".

"مواصلة مسار الإصلاح"

كما أشار البيان إلى أن مهمة الحكومة الجديدة "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".





من جانبه، قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، يوضح الرؤية الواعية للقيادة السياسية.

وأضاف "الباز"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الثروة الحقيقية لدى مصر هي المواطنون، وهدف وشعار الجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان، وهدف الحكومة دائمًا كان تحقيقه، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي تولى الفترة الأصعب منذ عام 2018 حتى الآن وكانت بها تحديات أمام الدولة، بالإضافة إلى الأعباء التي كانت على الدولة المصرية.

وأشار "الباز" إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو وإدراك القيادة السياسية أهمية دور الشباب في بناء مصر خلال السنوات المقبلة، كان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف إنشاء بنك كفاءات وخبرات شابة مدربة على أعلى مستوى، وبما يتماشى مع متغيرات العصر الجديدة إقليميًا ودوليًا، ويمكن الاستعانة بهم في تشكيل وقيادة الحكومة الجديدة.

وتابع: الدكتور مصطفى مدبولي واجه تحديات وأزمات كانت تعجز أمامها أي حكومة، منها جائحة كورونا وتبعات الحرب الأوكرانية الروسية، وتعامل بشكل احترافي كبير رغم كم الانتقادات والغضب في بعض الأحيان، مضيفا أن التعديل الوزاري يعتبر "سنة الحياة.. وسنة العمل السياسي"، ولا يوجد وزير مخلد، ولا بد من الدفع بوجوه جديدة وبالأخص التغيير لبعض الوزارات الخدمية والاقتصادية.

وأضاف "الباز" أنه خلال السنوات الماضية، ومع تزاحم الأحداث السياسية، كان يوضح "مدبولي" للمواطنين الحدث ويُطلع المواطن، ويجري مناقشة حرة، وهي تجربة لا بد أن يتم تطويرها في الحكومة المقبلة لأن المواطن عندما يعرف ما تواجهه الحكومة من تحديات يكون لديه قدر من الاستيعاب.

وفي السياق ذاته، قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن التكليف الرئاسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة يوافق تطلعات الشعب المصري.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن التكليف الرئاسي يتضمن خطة استراتيجية مناسبة للجمهورية الجديدة، تتطلب اختيار الوزراء بشكل أكثر دقة.





وشدد على أهمية أن تكون المرحلة المقبلة مخصصة لـ"جني الثمار"، مضيفًا أن الشعب متطلع لتحقيق الأحلام والطموحات، ويريد أن يستشعر ثمرة التعب خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تعبر عن المشهد المشرف لانتخابات الرئاسة، والإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة حكمه، وتترجم آمال الشعب والأحزاب السياسية.

وثمن جهود الحكومة الحالية، معقبًا أن الحكومة مقاتلة في ظل ظروف شديدة الصعوبة؛ جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وملف الاجتياح الإسرائيلي لغزة، وعلى الرغم من صعوبة تلك الملفات لكننا أجرينا انتخابات رئاسية وحوارًا وطنيًا واستطعنا التغلب على الكثير من المشكلات والتحديات.

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بذلت جهودا كبيرة رغم التحديات والأزمات العالمية.

وأضاف صقر خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة التي تقدمت باستقالتها قامت بجهد مشكور في ظل التحديات والاضطرابات الموجودة خارج الإقليم المصري، والأزمات العالمية التي تصدر للدولة المصرية، مؤكدا أن الحكومة كانت تدير في ظل ظروف صعبة للغاية ولكنها بذلت قصارى جهدها.

وتابع أن الحكومة الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها ستهتم بمسار الإصلاح الاقتصادي والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط السوق وهي أهم قضية تشغل المواطن المصري والتي تحملها خلال السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة وجود تطوير شامل في الأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات وهو ما يتطلب أن يكون هناك جذب للاستثمارات المحلية والخارجية ومساعدة القطاع الخاص.