الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. إنزو ماريسكا مديرًا فنيًا لتشيلسي خلفًا لبوتشيتينو

إنزو ماريسكا
إنزو ماريسكا

أعلن نادي تشيلسي، الاثنين، تعاقده مع الإيطالي إنزو ماريسكا لتدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ورحل بوتشيتينو تدريب تشيلسي بعد موسم فقط قضاه مع الفريق وتمكن من قيادتهم للعودة للمشاركة في البطولات الأوروبية.

ونشر تشيلسي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد مع ماريسكا بعقد مدته 5 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان في تشيلسي: "يسعدنا أن نرحب بإينزو في تشيلسي. لقد أثبت أنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج مبهرة بأسلوب مثير ومميز.

وأضافا: "لقد أثار إنزو إعجابنا بشدة في مناقشاتنا التي سبقت تعيينه. تتوافق طموحاته وأخلاقيات العمل مع طموحات النادي، ونحن نتطلع بشدة إلى العمل معه".

وقالت مجموعة ملكية تشيلسي: “يسعدنا أن نرحب بإينزو في عائلة تشيلسي. ونحن نتطلع إلى دعمه وبقية الفريق الرياضي في تحقيق إمكاناتهم وتوقعاتنا على مدى السنوات القادمة”.

وأوضحت"إنه مدرب وقائد موهوب للغاية ونحن واثقون من أنه قادر على المساعدة في تحقيق رؤيتنا وأهدافنا التنافسية للنادي".

وعبر ماريسكا عن سعادته بالانتقال لـ تشيلسي قائلًا: “الانضمام إلى تشيلسي، أحد أكبر الأندية في العالم، هو حلم لأي مدرب. ولهذا السبب أنا متحمس جدًا لهذه الفرصة”.

وأضاف: "أتطلع إلى العمل مع مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين والموظفين لتطوير فريق يواصل تقليد النجاح الذي يتبعه النادي ويجعل جماهيرنا فخورة به".

وبعد فترات عمل في الجهاز الفني لأندية أسكولي وإشبيلية ووست هام يونايتد، تولى إنزو مسؤولية فريق الشباب في مانشستر سيتي في أغسطس 2020 وقادهم إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021.

وبعد فترة قضاها مع بارما وأخرى كمدرب مساعد في مانشستر سيتي، تم تعيين إنزو مدربًا رئيسيًا في ليستر سيتي في يونيو 2023، حيث قاد المدرب البالغ من العمر 44 عامًا النادي إلى لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له.

وسيضم طاقم إنزو حارس مرمى تشيلسي السابق ويلي كاباليرو، وداني ووكر، وميشيل دي برناردين، وماركوس ألفاريز، وخافي مولينا، وروبرتو فيتيللو، كما سينضم بن روبرتس إلى طاقم العمل كمدرب لحراس المرمى وتم تعيينه في منصب مدير حراس المرمى.

تشيلسى إنزو ماريسكا ماوريسيو بوتشيتينو ماريسكا مانشستر سيتى

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