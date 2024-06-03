الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بنى سويف يبحث مع التموين إنشاء فرع جديد للشركة المصرية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

اجتمع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بوكيل وزارة التموين المهندس وصفي عبدالله، والمحاسب حسن هلال، مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة؛ لبحث إمكانية إنشاء فرع جديد للشركة المصرية لتجارة الجملة ضمن جهود التوسع في منافذ البيع من معرض ومجمعات استهلاكية لتوفير السلع الأساسية بالشكل المطلوب، بجانب مناقشة الموقف التنفيذي لأرصدة السلع الاستراتيجية والأساسية والتموينية، واستعدادات المجمعات الاستهلاكية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال ضخ مزيد من السلع واللحوم بكافة أنواعها بأسعار مناسبة وأقل من السعر في السوق.          

وناقش محافظ بنى سويف، خلال الاجتماع، مقترح اختيار موقع لإنشاء فرع جديد للشركة المصرية لتجارة الجملة، ويهدف هذا الفرع إلى تلبية احتياجات المواطن السويفي، وتوفير السلع الأساسية بشكل دائم ومستمر، وبأسعار أقل من المعروض فى السوق، موجها بتجهيز مقترح بالأماكن المناسبة ثم اختيار أفضلها وأنسبها لتعظيم العائد على المواطنين من التوسع في  المجمعات الاستهلاكية.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه يتم تنفيذ توجيهات المحافظ، وطبقا لتعليمات الوزارة، فى خطة تخفيضات شاملة على أسعار اللحوم بجميع أنواعها،  لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث يوجد حاليا بالشركة المصرية فرع بني سويف السلع التالية: اللحوم البلدية الطازجة بسعر 300 جنيه/كجم، لحوم الخراف الحية بسعر 220 جنيها/كجم، اللحوم الضأن بسعر 320 جنيها/كجم، اللحوم السودانية بسعر 280 جنيها/كجم، والفراخ البرازيلية والبلدية بسعر 135 جنيها/كجم.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة التنسيق مع الصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الصحية على محلات اللحوم، ولضمان جودة وصلاحية السلع واللحوم، من خلال تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع غير الصالحة ومجهولة المصدر، وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، وسحب العينات منها وتحليلها، وكذا تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز، وتعيين مفتش تموين بكل مخبز، وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع.

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