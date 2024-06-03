الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز الغائبين عن بطولة يورو 2024

كورتوا
كورتوا

أيام قليلة وتنطلق بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”،، والتي تقام في ألمانيا، رسميا اعتبارًا من 14 يونيو في أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونيخ.

وتشهد البطولة غياب العديد من النجوم بسبب الإصابة أو استبعاد فني مفاجئ، وهو ما يستعرضه“الدستور”  في السطور التالية.

تيبو كورتوا

 

حارس مرمى منتخب بلجيكا وبطل أوروبا مؤخرًا مع ريال مدريد، هو النجم الأبرز في قائمة المستبعدين من بطولة يورو 2024.

واستبعد كورتوا قبل أيام من مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو اللقاء الأول له في البطولة، منذ إصابته بالرباط الصليبي.

 دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا لم يضم الحارس، بحجة قلة المشاركة وعدم جاهزيته الكاملة لخوض اليورو.

 

دافيد ألابا

 

من أبرز الأسماء أيضًا التي ستغيب عن البطولة هو مدافع الريال وقائد منتخب النمسا، بسبب إصاباته المتكررة هذا الموسم.

وبعد عودته في أول مايو الماضي للمشاركة، تعرض ألابا لانتكاسة جديدة وأعلن النادي الملكي خضوعه لعملية جراحية.

ويعول منتخب النمسا كثيرًا على قائده ألابا، لكن عدم تعافيه من إصابة الركبة اليسى حال دون ذلك.

 

ماتس هوملز

 

استبعد المدافع المخضرم وبطل العالم مع ألمانيا، من قائمة المانشافت في أكبر مفاجآت استبعادات اليورو بعد موسم كبير يقدمه اللاعب مع بروسيا دورتموند.

ويقدم هوملز موسما استثنائيا في مسيرته تمكن فيه من قيادة دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكن فوجئ باستبعاد من قبل المدرب جوليان ناجلسمان.

 

جوردان هندرسون

 

واستبعد جارث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا لاعبه المخضرم جوردان هندرسون، من قائمة الأسود المشاركة في يورو.

وجاء استبعاد هندرسون من قائمة إنجلترا لأول مرة منذ سنوات، حيث كان يعول عليه دائمًا المدرب الشاب.

ولم يقدم هندرسون مستوى جيدا منذ رحيله عن الدوري السعودي في يناير، والانتقال إلى صفوف أياكس الهولندي مما جعل استبعاده منطقيًا في ظل وجود ثنائي الوسط جود بيلينجهام وديكلان رايس.

 

الصليبى يُبعد الرباعى

 

وأبعد الرباط الصليبي العديد من اللاعبين الموهوبين في البطولة وعلى رأسهم جورجو سكالفيني مدافع أتالانتا ومنتخب إيطاليا.

سكالفيني كان واحد من مدافعي الآتزوري الأساسيين في البطولة بجانب باستوني، لكنه تعرض قبل ساعات للإصابة.

بينما يأتي جابي لاعب برشلونة على رأس قائمة الغائبين بسبب الصليبي حيث كان من أبرز لاعبي منتخب إسبانيا، بجانب أيضًا غياب كل من سيفن بوتمان مدافع هولندا ونيوكاسل وأخيرًا الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاعب باريس سان جيرمان.

يورو 2024 المانيا كورتوا ألابا هندرسون

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