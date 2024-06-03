تفاصيل اجتماع محافظ السويس مع رؤساء الأحياء الخمسة.. صور

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا اليوم الاثنين، ضم رؤساء الأحياء الخمسة: الأربعين، فيصل، عتاقة، السويس والجناين.

تفاصيل الاجتماع

شدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء على تكثيف العمل بقطاعات النظافة داخل كل حي للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على النظافة العامة ورفع التراكمات والقمامة وإزالة أي إشغالات أو تعديات وتهذيب الأشجار، حفاظا على الشكل الجمالي للسويس.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الاحياء.

وكلف المحافظ بتشكيل لجان تفتيش ومتابعة للمرور علي الاحياء وعمل تقرير عن حالة المعدات والسيارات العاملة داخل كل حي والتأكيد علي صيانتها واصلاحها لدخولها الخدمة، مشددا علي انه سيتم محاسبة المقصرين في اعمالهم علي مستوي الاحياء.

كما كلف محافظ السويس رؤساء الأحياء بالمرور المستمر لمتابعة عمل سيارات ومعدات النظافة وعمل تقرير يومي عن الاعمال التي تتم بكل حي في مجال النظافة العامة والتعديات والاشغالات.

وأكد صقر علي الالتزام بجمع القمامة في موعدها والتخلص الآمن من القمامة من خلال المدفن الصحي المخصص لها.



وفي نهاية اللقاء أعلن اللواء عبد المجيد صقر، عن إصدار أول شهادة نموذج "٨" تصالح بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء.