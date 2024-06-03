حياة كريمة ودعم غزة.. جهود وتحديات واجهتها "حكومة مدبولى"

عدة تحديات واجهتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال فترة انتقالية وصعبة مرت بها مصر، إذ واجهت الكثير من أزمات منها فترة الكورونا والحروب التي يمر بها العالم في الوقت الحالي والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله.

وأثبتت الحكومة قدرتها على مواجهة تلك التحديات والخروج منها بأقل الخسائر في المجالات كافة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها في كل المجالات.

استقالة حكومة مدبولى

واليوم، قدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله اليوم الإثنين.



وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأزمات والتحديات التي مرت بها حكومة مدبولي واستطاعت الخروج منها.

أزمة كورونا



شكلت الحكومة لجنة من أجل إدارة أزمة كورونا اتخدت عدة قرارات، منها فرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء، للحفاظ على صحة المواطنين وحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق لساعات محددة، وكذلك استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وغلق المطارات لفترات طويلة.

الحرب الروسية



وكان لمصر دور قوي في الحرب الروسية حيث أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن القلق البالغ من التطورات المتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا، والعملية العسكرية التي أعلنتها روسيا.

كما صوتت مصر إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، إلى جانب أصوات 141 دولة، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية عقب تصويتها المؤيد للقرار بيانا شارحا لتصويت مصر.

حياة كريمة



كما أن لحكومة مدبولي جهود في مبادرة حياة كريمة والتي حققت أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتمتع بصحة جيدة، وتوفير الحق في التعليم، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى تأمين الحياة الكريمة للإنسان من توفير بيئة معيشة مناسبة تبدأ بتوافر مصدر للمياه النظيفة والصرف الصحي، وتوافر مصادر الطاقة والكهرباء في قرى مصر.

حرب غزة



وقامت الحكومة بدعم الحرب في غزة عبر عدة أوجه منها رفض التصعيد ضد غزة وشحن المساعدات الغذائية إلى القطاع وإرسال فرق طبية إلى سيناء لعلاج المصابين.