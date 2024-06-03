الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بشائر الخير قبل عيد الأضحى المبارك..

محافظ الغربية يفتتح منفذًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بسبرباى

صورة من الواقع
صورة من الواقع

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة والذي يقع  أمام بوابة موقف سبرباي، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات البسيطة ومحدودة الدخل استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بحضور المهندس أحمد أبوخضر، رئيس مجلس إدارة شركة تراست للتجارة والنقل، الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا.

وأوضح محافظ الغربية حرص المحافظة على توحيد جهود الجهاز التنفيذي بالاشتراك مع كبار مربي الماشية، والجزارين والتجار لتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مخفضة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وخلال تفقده المنفذ وجه المحافظ بالتنسيق المستمر لافتتاح منافذ جديدة لبيع اللحوم الحمراء، خاصة في الأماكن الشعبية عالية الكثافة السكانية، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، والمواطنين البسطاء.

وأكد المحافظ  تشديد الحملات اليومية وتكثيف المرور اليومي لمتابعة الأسواق والمحال والسوبرماركت والشوادر ومحال الجزارة  للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.


محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء

استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة قطور، بمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بقطور و إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد علي مدار اليوم للاستماع إلى أي شكوي أو استفسار والعمل على حلها فورًا، مشددًا على تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال الملف، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، لافتًا إلى انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بجميع أرجاء المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح.
ودعا محافظ الغربية المواطنين بضرورة الاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مؤكدًا  متابعته المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام والجولات الميدانية لتذليل العقبات أولًا بأول وبما يحقق الصالح العام.

منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين موقف سبرباي مربي الماشية والجزارين والتجار لتوفير اللحوم

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بشارع عمر زعفان فى بسيون

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل