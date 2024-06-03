محافظ الغربية يفتتح منفذًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بسبرباى

بشائر الخير قبل عيد الأضحى المبارك..

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة والذي يقع أمام بوابة موقف سبرباي، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات البسيطة ومحدودة الدخل استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بحضور المهندس أحمد أبوخضر، رئيس مجلس إدارة شركة تراست للتجارة والنقل، الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا.

وأوضح محافظ الغربية حرص المحافظة على توحيد جهود الجهاز التنفيذي بالاشتراك مع كبار مربي الماشية، والجزارين والتجار لتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مخفضة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وخلال تفقده المنفذ وجه المحافظ بالتنسيق المستمر لافتتاح منافذ جديدة لبيع اللحوم الحمراء، خاصة في الأماكن الشعبية عالية الكثافة السكانية، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، والمواطنين البسطاء.

وأكد المحافظ تشديد الحملات اليومية وتكثيف المرور اليومي لمتابعة الأسواق والمحال والسوبرماركت والشوادر ومحال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.



محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء

استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة قطور، بمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بقطور و إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد علي مدار اليوم للاستماع إلى أي شكوي أو استفسار والعمل على حلها فورًا، مشددًا على تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال الملف، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، لافتًا إلى انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بجميع أرجاء المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح.

ودعا محافظ الغربية المواطنين بضرورة الاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مؤكدًا متابعته المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام والجولات الميدانية لتذليل العقبات أولًا بأول وبما يحقق الصالح العام.